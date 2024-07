Un Thriller Policiaco Inspirado En Las Obras De Shakespeare En La Puesta En Escena Los Asesinatos Del Bardo

Enter Your Email to Unlock This Article



En una ciudad ocurre una serie de homicidios, el asesino serial se basa en las distintas muertes de las obras de Shakespeare. Para resolver el caso, el detective a cargo requiere la ayuda de otro detective que curiosamente estudió arte dramático, para que vayan comprendiendo las pistas que dicho asesino va dejando en los lugares del crimen. ¿Quién es el asesino y quién es la víctima?

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y el Ensamble Labesc, presentan Los asesinatos del Bardo, con dramaturgia y dirección de Fernando Yralda y las actuaciones de Raúl Santamaría y Pablos Becerra.

Esta puesta en escena ofrecerá cuatro funciones como parte del ciclo Nuestras Latitudes, del 4 al 7 de julio, jueves y viernes a las 20:00 h, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00 h, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque.

Este montaje es un thriller policiaco que surge de la idea de construir una obra que hablara sobre la relación que hay entre analizar un texto dramático y una escena del crimen.

El autor mezcla diversas líneas temáticas que permiten adentrarse en su mirada analítica sobre la teatralidad y su amor por el teatro, pero de igual forma toca temas que conectan con la universalidad y complejidad del ser, como el amor, la muerte, las relaciones materno-paterno filiales, conflictos emocionales, padecimientos mentales y el duelo, que curiosamente muchos de estos temas son presentados en varias de las obras de Shakespeare.

“Con la influencia del noir policiaco, la trama se entreteje entre el suspenso y la comicidad, haciendo una reflexión sobre actuación y teatralidad. Además de cuestionar desde una perspectiva singular la autoría del dramaturgo isabelino, las y los asistentes descubrirán quién es el asesino y quiénes las víctimas”, compartió el dramaturgo y director de escena, Fernando Yralda.

“Los asesinatos del Bardo es un ensayo escénico que muestra también la relación de las tramas de la ficción televisiva y cinematográfica de nuestra época. Un asunto de intertextualidad entre su poética y el género negro criminal. La actualización de los textos clásicos es de gran importancia para la articulación de la memoria”.

El director añadió que en cada época convulsa, como la que estamos viviendo después de la COVID-19, la relevancia de estos textos universales nos conecta dialécticamente en cómo comprendemos el mundo a través del tiempo. Esta reconexión con el pasado nos confronta con lo que somos actualmente”, finalizó.

El diseño de iluminación es de Ricardo Salgado, la música original, de Manuel Monforte; la asesoría corporal es de Leticia Velasco, mientras que la producción corresponde a Lizbeth Rodríguez.

