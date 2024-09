Silvia Rizo Y Esteban Arroyo Ofrecerán El Concierto Yo No Canto Por Cantar

Yo no canto por cantar... es el concierto que ofrecerán la soprano Silvia Rizo y el guitarrista Esteban Arroyo con temas emblemáticos de compositores originarios de Argentina, Chile y Cuba.

En el marco del ciclo Música Inbal en los museos, la dupla artística se presentará el sábado 21 de septiembre, a las 13:00 h, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo.

En esta ocasión, Rizo y Arroyo compartirán temas de los autores chilenos Violeta Parra (1917-1967): Volver a los 17, La lavandera, Maldigo del alto cielo y Gracias a la vida; Víctor Jara (1932-1973): Manifiesto, Luchín, Vientos del pueblo y El derecho de vivir en paz; y Julio Numhauser (1940): Todo cambia.

Del cubano Silvio Rodríguez (1946) interpretarán Quién fuera, El viento eres tú, Madre y Mariposas. Por parte de Argentina se escucharán canciones de Fito Páez (1963), Yo vengo a ofrecer mi corazón, y de León Gieco (1951), Sólo le pido a Dios.

La soprano Silvia Rizo estudió con Irma González y Enrique Jasso en el Conservatorio Nacional de Música. En la Universidad Menéndez y Pelayo, en Barcelona, estudió con Victoria de los Ángeles. Es integrante del grupo Solistas Cantantes de Bellas Artes.

Obtuvo el primer lugar en los concursos internacionales Fanny Anitúa 1990, Voces del Pacífico 1993 y Operalia 1994. Fue becaria del Fonca en 1997-1998 y 2000-2001. Galardonada con la Medalla Mozart en 1998, interpretó el papel estelar en el estreno mundial de la ópera Anita. Grabó Los ocho ciclos para voz y piano, de Manuel M. Ponce, junto con el pianista Armando Merino.

Por su parte, el guitarrista Esteban Arroyo —egresado del Conservatorio Nacional de Música— tiene más de 20 años de carrera musical, tocando diversos géneros e instrumentos en diferentes agrupaciones.

Con numerosos conciertos en diferentes recintos de la Ciudad de México y del interior de la República, también se ha presentado en Cuba y Estados Unidos. Tomó clases de banjo con Bela Fleck.

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo se ubica en la calle Moneda núm. 13, en el Centro Histórico.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More