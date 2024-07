Se Estrenará En El CCC El Documental El Pasado Que Suena Y Resuena: Nuestra Herencia Decimonónica

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (Cenidim), invitan a la proyección del documental El pasado que suena y resuena: nuestra herencia decimonónica, de Lucero Enríquez y Víctor López Menacho, una cinta que muestra cómo la música ha trascendido desde los archivos de las catedrales de México hasta las voces y tradiciones orales de los pueblos y las comunidades, donde se expresa su valor como patrimonio cultural.

En el evento de estreno se tendrán los comentarios de ambos directores, Lucero Enríquez, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Víctor López Menacho, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, así como de Juan Manuel Lara, investigador del Cenidim.

El pasado que suena y resuena: nuestra herencia decimonónica (México, Musicat, 2022, 64 min) es un documental que explora la historia de cinco géneros musicales: alabado, credo, vals, cuadrillas y oficio de difuntos.

A partir de un esfuerzo transdisciplinario e interinstitucional, sus creadores integran la investigación aplicada, el trabajo de campo y la producción audiovisual, poniéndolas al servicio del conocimiento, la preservación y la difusión del patrimonio musical.

La proyección tendrá lugar el 19 de julio a las 12:00 h, en la Sala Luis Buñuel del Centro de Capacitación Cinematográfica ubicada en el Centro Nacional de las Artes. Modera, Víctor Barrera García, director del Cenidim.

