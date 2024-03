Rostkowska Recibirá El Premio Coatlicue De La Coordinadora Internacional De Mujeres En El Arte

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



En el marco del concierto Alzando nuestras voces, que se realizará este domingo 17 de marzo, a las 18:00 h, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte (ComuArte) entregará el Premio Coatlicue a la artista Izabela Rostkowska, “por su participación en favor de los niños con cáncer y los huérfanos, así como en la construcción del Hospital del Niño Morelense”.

La directora general de ComuArte, Leticia Armijo, recordó que Rostkowska estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y ha desarrollado su carrera artística en México con presentaciones en diversas partes del mundo que le han valido múltiples distinciones.

“Es un reconocimiento que se le entrega a las mujeres que han enaltecido la cultura universal, como Elena Poniatowska, Isabel Mayagoitia, Consuelo Velázquez, Carmen Aristegui, entre muchas otras. Izabela Rostkowska no solo es reconocida por su labor artística, sino que se ha distinguido porque continuamente dona su obra en favor de los grupos desprotegidos”.

Sobre el concierto de clausura del xx Encuentro Internacional – XXVI Iberoamericano de Mujeres en el Arte, adelantó que todas las obras serán estrenos mundiales, escritas por compositoras mexicanas pertenecientes a diversas generaciones, las cuales están inspiradas en el tema que abordó este año el encuentro: Alzando nuestras voces, “con el cual las mujeres en el arte y las ciencias reclamamos la poesía de la creación artística y científica, así como la belleza de la entrega creativa para cambiar y desarrollar la vida, con el objetivo de generar nuevas utopías”.

Dijo que esto es lo que inspiró las siete obras que se presentarán, pero también es un alzar la voz por el cambio climático, la deforestación, la vulneración de nuestros derechos. “Es decir, a través de la música y el arte alzamos nuestras voces para transformar la sociedad, entendiendo que la expresión artística también es indispensable para el cambio social”.

En el concierto se interpretarán las obras: 3 metamorfosis de la infancia, de Arwen Moemi; Henko, de Estephanie Peña; En sintonía y Nevada, de Leticia Armijo; 3 estrellas, de Eunice S. Bazán; Encuentros, de Mayra Juárez, y Mañana, de Elvia Méndez.

La actividad musical estará a cargo del clarinetista Alejandro Moreno Ramos, así como de los flautistas Ernesto Cabrera y Cristhian Rosete, el guitarrista Mauricio Hernández, el contrabajista Óscar Argumedo y el pianista Ramiro Martínez: “Alejandro Moreno es un intérprete destacado que ha promovido la obra musical de las mujeres por más de 30 años”, expresó.

Armijo comentó que a 30 años de la fundación del Encuentro Internacional y a 26 años del Iberoamericano de Mujeres en el Arte, ComuArte no solo tiene un público que sigue sus actividades, sino que ha forjado una colaboración importante con el Inbal, “que se ha unido a nuestra causa y ha establecido una complicidad y un compromiso con nosotros”.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.