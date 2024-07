Ráfagas De Luz, Intervención Coreográfica Por La Exposición Aire, De Gustavo Pérez Monzón, En La Tallera

De las propuestas culturales que existen en esta temporada vacacional destaca la exposición Aire, de Gustavo Pérez Monzón, artista de origen cubano, que se exhibe en La Tallera, recinto del Proyecto Siqueiros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ubicado en Cuernavaca, Morelos.

Compuesta por obras gráficas de sitio específico sobre el piso y los muros, así como piezas de gran formato y textiles abstractos, sus obras aluden a la imaginación, a lo abstracto, a lo sublime y también a lo volátil.

Cabe señalar que Fóramen M. Ballet y Aletheia Cuerpo Escénico, con la participación del tenor Felipe Aguilar, realizarán la intervención coreográfica Ráfagas de luz, este miércoles 31 de julio a las 19:00 h, en la que buscan interactuar con la exposición Aire, y mediante el movimiento y la música transformar el espacio habitado por las obras de Pérez Monzón.

En la muestra destaca la pieza Aire 7, conformada por una serie de círculos de colores que se entrecruzan y que mantienen alerta al espectador, quien se cuestiona si lo que está viendo es un abismo o una representación del vacío.

Existen otras piezas, intituladas, que por su precisión figurativa podrían considerarse obras de arte en madera. En el mural denominado Enero se pueden observar detalles que se encierran en cada uno de los trazos y crean determinados efectos ópticos. Es un trabajo minucioso que revela la meticulosidad del trabajo del artista.

Los visitantes pueden apreciar un conjunto de imágenes geométricas que bien pueden ser trazos de una estrella. Los patrones geométricos repetitivos que el artista cubano despliega sobre el piso propician un encuentro fortuito entre los procedimientos compositivos siqueirianos y las investigaciones que Pérez Monzón ha hecho sobre los campos de energías esotéricas.

“Esta exposición es un intento de aprehender lo espiritual a través del dibujo, de lidiar con las formas históricas, de representar lo invisible que tanto admiro en la cultura visual”, ha señalado el artista.

También sobresalen varias obras bordadas y teñidas que merecen otro tipo de atención, como la de un moderno relojero que se coloca su anteojo especial para descubrir un mundo lleno de sorpresas.

El arte de Gustavo Pérez Monzón se nutre de cosmogonías esotéricas y se ha enfocado en la experimentación con diversos materiales, así como en la abstracción geométrica.

A decir del artista, esta exposición fue pensada como una instalación en la que todas las obras estuvieran conectadas entre sí y en cierta forma establecer una comunión con el mundo artístico de Siqueiros.

La muestra se podrá apreciar hasta el 18 de agosto en La Tallera, calle Venus 52, Jardines de Cuernavaca. Abre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h. Costo, 45 pesos. La entrada es libre para estudiantes, docentes y adultos mayores con credencial vigente. Domingos, entrada libre al público en general.

