Rememorarán Canciones Olvidadas En El Conservatorio Nacional De Música

El Conservatorio Nacional de Música (CNM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), ofrecerá el concierto El cancionero olvidado, el cual interpretará Jesús Suaste, músico barítono, fundador y director de la Compañía de Ópera de Morelos, el 11 de diciembre a las 18 h en el Auditorio Silvestre Revueltas del CNM.

En El cancionero olvidado, Jesús Suaste presentará una antología de composiciones que fueron grandes éxitos en las décadas de 1920, 1930 y 1940; melodías que en su momento fueron interpretadas por renombrados cantantes, como José Mujica, Alfonso Ortiz Tirado, Carlos Mejía y Margarita Cueto.

El objetivo es acercar a la comunidad estudiantil del Conservatorio a un repertorio del siglo pasado y que resonó con fuerza entre los jóvenes de esa época, destacando la importancia de estas canciones de salón y danzas compuestas por artistas como Tata Nacho, Esparza Oteo y Jorge del Moral.

Además, Jesús Suaste realizará un conversatorio titulado: Desde mi experiencia, el 16 de diciembre a las 18 h en la Sala 4 Agustín Caballero del CNM. Durante este acto, Suaste compartirá su vasta trayectoria de 42 años en el canto, brindando a los asistentes la oportunidad de hacer preguntas sobre su experiencia en diversos escenarios.

Se abordarán temas relacionados con las exigencias vocales en diferentes géneros musicales, así como aspectos que no siempre se enseñan en las academias, como la higiene de la voz, hábitos de alimentación y la longevidad vocal. Suaste discutirá qué factores son necesarios para mantener una voz fresca y duradera a lo largo de los años y planteará una reflexión sobre la viabilidad de ser cantante en México.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More