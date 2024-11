Regresa Al Teatro El Galeón Abraham Oceransky El Ciclo De Cabaret Con Cinco Espectáculos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, presentan el VII Ciclo de Cabaret, el cual reunirá a importantes exponentes de este género en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque, del 21 de noviembre al 15 de diciembre, ofreciendo cada espectáculo cuatro funciones, lunes, jueves y viernes a las 20:00 h, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00.

La séptima edición de este ciclo inicia con la puesta en escena La mama cabaret, con dramaturgia, dirección y actuación de Gonzalo García González. Este espectáculo de Incendio Producciones presenta la historia de María, la madre de Jesucristo, empoderada y desafiando las normas del machismo, quien nos sumerge en una audaz campaña política, luchando por convertirse en la autoridad suprema del mundo. La mama cabaret se presentará del 21 al 24 de noviembre.

Continúa SHOWer Diva !A jicarazos!, con dramaturgia, dirección y actuación de Luo Best. Cada vez que Lou Best va a presentar su concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, por alguna acción extraña del universo, aparece misteriosamente en otro teatro. A través de las canciones que “algún día” cantará, nos cuenta cómo la vida le pone obstáculos y la desvía. ¿Qué descubrirá esta diva cabaretera? ¿Llegará algún día a cumplir su sueño o seguirá desviándose por el camino? Esta puesta en escena ofrecerá dos funciones, el lunes 25 de noviembre y 2 de diciembre a las 20:00 h.

Le sigue La mera verdad. Show de stand up comedy, de Gustavo Proal, bajo la dirección de Fer Villa e interpretación de Gus Proal y Guzito (un puppet muy guapo). Hay mentiras convenientes que urge convertir en verdades impertinentes, por mucho que nos duela, es momento de enfrentar la mera verdad. En este espectáculo Gus Proal, actor, músico y comediante, enfrenta algunas de las mentiras de la humanidad con un agudo agente de la verdad, para liberarnos de la hipocresía con humor y agudeza. Este unipersonal se llevará a cabo del 28 de noviembre al 1 de diciembre, de jueves a domingo.

Después, Las suculentas llevarán a escena El vestir del desvestir, bajo la dirección de Adriana Olivera, Genoveva Álvarez Urbajtel y Manuel Rivas Álvarez. Este será un espectáculo de cabaret que combina sensualidad, humor y estilo. A través del juego entre la moda, el vestir y desvestir, las integrantes de la compañía comparten sus fantasías eróticas. La invitación es clara: despertar el Eros y añadir un toque de picante a la cotidianidad. Las interpretaciones estarán a cargo de Adriana Olivera, Cécile Zepol, Genoveva Álvarez y Manuel Rivas “Manu sol” / Gerardo Gallardo, y se presentará del 5 al 8 de diciembre, también de jueves a domingo.

Por último, La nave de las locas ofrecerá funciones del 11 al 15 de diciembre con el espectáculo Una hermosa mañana. Pastorela prehispánica, con dramaturgia y dirección de Tito Vasconcelos e interpretaciones del mismo Vasconcelos, Brisia Yeber, Jessie Garibay y Blanca Loaria Pedroza. Este espectáculo de teatro/cabaret propone un ejercicio humorístico sobre las mitologías de los embarazos milagrosos. En este caso el nacimiento del dios mexica Huitzilopochtli. Sincretismo entre dos culturas que participan de un mito universal. La maternidad sin la presencia de una cópula sexual. Sus funciones ocurrirán el miércoles y viernes a las 20:00 h, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More