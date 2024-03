Reflexionarán En El Cenidim Sobre La Visión De La Figura Femenina A Través De La Labor Periodística De Esperanza Pulido

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



En torno al ciclo de Conferencias 2024, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), invita a la charla La figura femenina en las crónicas y críticas del periódico Novedades por Esperanza Pulido.

A cargo de María Alejandra Juan Escamilla, documentalista e investigadora del Cenidim, se reflexionará sobre el trabajo de Esperanza Pulido y su visión de la figura femenina a través de su labor periodística.

Esperanza Pulido Silva, originaria de Michoacán y luego residente de la Ciudad de México, destacó como una figura multifacética en el ámbito musical. Fue fundadora de la revista musical del Cenidim Heterofonía, donde contribuyó con cerca de 279 artículos, notas y reseñas sobre música, libros y grabaciones.

Tras la salida de Adolfo Salazar de su columna en el diario Novedades, Pulido tomó el cargo y escribió la columna De música y músicos, en la cual detallaba los conciertos del Palacio de Bellas Artes, la Asociación Musical Manuel M. Ponce y el Auditorio Nacional; reseñó la participación de pianistas como María Teresa Rodríguez, Angélica Morales, Irma González, María Stern, Teresa Castrillón, Irma Alonso, entre otras, así como de cantantes de ópera, clavecinistas y violinistas.

La conferencia se llevará a cabo el 22 de marzo a las 13:00 h y se transmitirá por el canal de YouTube del Cenidim. Moderará Elena Kopylova Tulubayeva, investigadora del Cenidim.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.