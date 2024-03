Reflexiona Zyanya Ortega La Relación De Petrona Viera Con La Vanguardia Artística Argentina

Get Access To Every Broadway Story



Como parte del programa académico del Museo Nacional de Arte ((Munal), en torno a la exposición temporal Petrona Viera. Una creación sin fin, muestra que da testimonio de una época donde la reflexión social y el papel de la mujer se reflejaron en nuevos lenguajes, herencia de las vanguardias de comienzos del siglo XX, se realizó la conferencia Nuevas rutas femeninas en el arte argentino, 1920 –1950, a cargo de Zyanya Ortega.

En el Auditorio Adolfo Best Maugard del Munal, Zyanya Ortega, licenciada en Historia y maestra en Historia del arte, por la Universidad Nacional Autónoma de México, habló de los diálogos y confluencias de las artistas argentinas de principios del siglo XX, con base en el trabajo realizado por Petrona Viera, cuya obra se exhibirá en el Munal hasta el 28 de abril. “Tal vez las soluciones son diferentes, a partir del contexto y la realidad de las artistas argentinas de principios del siglo XX, pero también hay semejanzas”.

Zyanya Ortega realizó una contextualización histórica en la que recordó cómo a principios del siglo XX la sociedad argentina, su gobierno y artistas, buscaron crear un sistema artístico mucho más sólido que el que tuvieron en el siglo XIX.

“En la Argentina del siglo XIX no existía una academia de arte como la tuvimos en México, no había espacios de exhibición oficiales, todo se hacía a partir de reuniones en casa de los artistas. El Ateneo no era una institución oficial como tal, pero sí el espacio de enseñanza más importante de Argentina en ese momento.

“Es a principios del siglo XX cuando empieza el debate de cómo crear un arte argentino y en 1911 se inaugura el Salón Oficial que hasta mediados de siglo sería el regulador de la producción y consagración artística y también del gusto público, pero se trata justamente del gusto oficial, de los críticos, de los historiadores del arte, de los coleccionistas”, puntualizó la historiadora.

Un gran número de mujeres acudieron al llamado del Salón Oficial para presentar su obra y tener mayor visibilidad en el mundo del arte. La crítica las tomó en cuenta, aunque no de la misma manera que a sus compañeros hombres. Paralelamente se hizo oficial la Escuela Nacional de Bellas Artes y comenzaron a abrirse varias academias en las que admitieron mujeres.

Precisamente el hecho de que Argentina no tuviera un sistema artístico consolidado a finales del siglo XIX y principios del XX fue lo que derivó en que muchas mujeres accedieran a una educación artística un tanto informal y muchas de ellas viajaron a Europa para recibir una educación formal, comentó Zyanya Ortega.

“En lugares como la Academia Julian de París las mujeres pudieron estudiar el desnudo, el dibujo al natural, por lo que fueron vetadas en muchas partes del mundo, porque era mal visto que una mujer viera a un hombre desnudo. Por otra parte, al regresar a Argentina estos estudios les permitieron participar en los salones como artistas profesionales.

“Para 1920 había un gran número de mujeres activas en la escena artística argentina, quienes exponían y vendían todo tipo de obra, desde grandes composiciones vanguardistas, hasta escenas íntimas, desde las tradicionales naturalezas muertas hasta los controversiales desnudos, experimentando con diferentes técnicas, como el grabado, el óleo, el carbón, el temple, entre otros”, concluyó la especialista.

El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Horario de visita, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

