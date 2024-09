Recuperan La Historia Del Frente Nacional De Artes Plásticas (1952-1963) Y Su Aportación Al Arte Mexicano

“El libro Por un arte al servicio del pueblo. Frente Nacional de Artes Plásticas (1952-1963) es una aportación a la literatura del arte mexicano en general. Es el primero que se realiza sobre el Frente y muestra mucho material documental sobre este grupo, que emana del archivo de Víctor Rosendo Soto. Es un trabajo ameno para quien esté interesado en conocer la historia de esta asociación”.

Raúl Cano Monroy es el autor del libro que será presentado en el marco de la Noche de Museos el miércoles 25 de septiembre, a las 19:00 h, en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (Mcedryfk) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) con la participación Dina Comisarenco y la hija de Víctor Rosendo Soto, Luz Elena Soto. Se trata de una publicación realizada por Talamontes Editores, en la que se aborda la asociación que conformaron artistas que promovieron el arte mexicano en distintas disciplinas, tanto en México como en el extranjero, a través del Frente Nacional de Artes Plásticas, el cual tuvo una duración de cerca de 10 años, conformándose primero como Asamblea Nacional de Artes Plásticas, y posteriormente como un grupo donde participaron artistas de diferentes estilos, pero orientados al movimiento de la Escuela Mexicana de Pintura, el realismo.

A través de 250 páginas, el libro muestra la historia del Frente Nacional de Artes Plásticas, desde su gestación hasta su desaparición en 1963, cuando ya se transforma literalmente en una célula clandestina por los ataques recibidos. “Es un libro que, además de mostrar toda la trayectoria de la agrupación, integra las actividades culturales que realizaron sus participantes, como las muestras organizadas en México, entre ellas, la Exposición de Pintura y Grabado Mexicanos de 1955, la cual visitó los países de Polonia, Bulgaria, Alemania y China”, dijo el investigador Cano.

Reúne, además, una serie de textos sobre la historia del mural Gloriosa victoria, de Diego Rivera, los cuales se mezclan con el material documental. “Está ricamente ilustrado, ya que muestra pinturas de los integrantes del Frente y hay testimonios en primera persona de los que formaron el colectivo, como Rina Lazo, Guillermo Monroy y Eloy Cerecero Sandoval, además de un texto de Luz Elena Soto que habla de cómo, cuando era adolescente, acompañaba a su papá a las asambleas y escribía las minutas”.

El maestro Cano explicó que en todos los libros sobre historia del arte mexicano y, en específico, de la Escuela Mexicana, solo se menciona de manera superficial el Frente Nacional de Artes Plásticas. “Este libro trata de ser completo en mostrar la actividad del grupo, además de tener una cronología y rescatar nombres que no habían sido incluidos en la historia del arte mexicano.

“Espero que esta investigación sea pionera en cuanto a la información y a la aportación de la historia del arte mexicano en general. El Frente siempre se menciona de manera superficial, trataron de borrarlo de la historia del arte mexicano y aquí vamos a tratar de sacar esa otra historia de la Escuela Mexicana de Pintura”, concluyó el escritor.

Raúl Cano Monroy es licenciado en Historia del arte, egresado del Centro de Cultura Casa Lamm, con estudios en exvotos mexicanos, específicamente la corriente transgresora derivada de la votiva popular de los siglos XIX y XX.

Formó parte del equipo de investigación documental y localización de obra para la exposición Olga Costa: apuntes de naturaleza, celebrada como homenaje por el centenario de la pintora mexicana de origen ruso, en el Museo del Palacio de Bellas Artes en 2013.

También fue curador de la exposición Rosendo Soto: Por derecho propio, celebrada en el Museo Mural Diego Rivera en 2015; en 2016 coordinó la muestra Con licencia eclesiástica para el Museo Nacional de la Estampa, y en 2017 la exposición Por un arte al servicio del pueblo: el Frente Nacional de Artes Plásticas (1952-1961), realizada en el Museo Casa Estudio.

En 2019 organizó la exposición No traigo para el camión. Alumnos de Tamayo, Rivera y Mérida, en la Escuela Central de Artes Plásticas (ENBA-Academia de San Carlos) 1928-1932, presentada en el Museo Mural Diego Rivera; y fue co-curador de las muestras Mano de obra: oficios en la gráfica mexicana siglos XX y XXI; Sin máscaras y Azucares sacras: dulces rituales, presentada este año en el Museo Mural Diego Rivera.

Sus publicaciones más recientes como coautor son Con Licencia Eclesiástica: El impreso religioso mexicano siglos XIX y XX y Rosendo Soto: Por derecho propio; y como autor: Por un favor recibido: exvotos mexicanos siglos XIX al XXI; Nahua Romano Bizantino: iconografía religiosa de la Familia Lorenzo, editados por Talamontes Editores; y Por un arte al servicio del pueblo: Frente Nacional de Artes Plásticas (1952-1963).

