Recinto Del Inbal Invita A Participar En El Taller De Escritura Fantástica, En Cuernavaca

En el marco de la residencia artística que realiza la editorial Astrolabio en el programa La Rotativa de La Tallera, en este recinto de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, se impartirá el Taller de Escritura Fantástica, dirigido al público en general.

Organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de La Tallera, la sesión se llevará a cabo el sábado 13 de abril, de las 12:00 a las 14:00 h y estará a cargo del editor y narrador Salvador Martínez Rebollar.

Maestro en Producción Editorial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Salvador Martínez comentó que el taller estará enfocado a la literatura fantástica como ejercicio de exploración de imposibilidades en la realidad, haciendo una diferenciación con la llamada literatura de fantasía.

En su planteamiento se contempla también hacer un breve recorrido por los autores, tanto nacionales como extranjeros, que han cultivado la literatura fantástica, desde Juan José Arreola, Inés Arredondo y Amparo Dávila, hasta Alberto Chimal, Bernardo Esquinca, Mariana Enríquez y Adela Fernández, así como J.R.R Tolkien y J.K. Rowling, entre otros.

El taller –comentó— está dirigido a todas las personas interesadas en el tema de la literatura fantástica, y tiene la finalidad de divulgar este género literario que en México ha tenido importantes exponentes.

Destacó que al final del taller los asistentes harán pequeños textos de literatura fantástica con la finalidad de encaminar destrezas y talentos a partir de conocer las bases del género, y consideró que este será un buen ejercicio para abordar desde “lo imposible” las realidades del mundo contemporáneo.

“Lo interesante es descubrir que la fantasía también construye realidades, así como la ciencia ficción. Lo fantástico no es precisamente que construya realidad, sino que a partir de un planteamiento de algo imposible se hable de algo real, como lo hizo, por ejemplo, la escritora Amparo Dávila en su cuento El huésped.

Y es que –consideró Salvador Martínez-- hablar de temáticas sociales en la literatura de lo fantástico le da al texto un toque que puede ir más allá de lo real y propiciar el tratamiento de dichos temas desde una perspectiva distinta, y si a ello se le suma el desarrollo de una imaginación extra real, se notará más la cuestión literaria.

Los asistentes al Taller de Escritura Fantástica tendrán la oportunidad de conocer el amplio catálogo de publicaciones realizadas por la editorial Astrolabio, que van desde la poesía, el cuento ilustrado, el libro-objeto y el libro de artista, ya que su programa editorial no se limita a un solo género.

La Tallera, a través de su programa de residencias de editoriales independientes La Rotativa, recibe a la editorial Astrolabio, sello fundado en 2010 en Morelos. Se dedica a la publicación de artefactos poéticos y al fomento de la inclusión social mediante ediciones artesanales y comunitarias. A lo largo de su trayectoria ha dado visibilidad a la producción cultural de círculos literarios latinoamericanos.

Los interesados en participar en este taller podrán participar de manera gratuita e inscribirse a través de la dirección tallera.educacion@inba.gob.mx. El cupo está limitado a 20 personas y es recomendado para mayores de 18 años. La Tallera se encuentra en la calle Venus núm. 52, Jardines de Cuernavaca, en Morelos.

