Recibe Hortensia CarraSco Santos El XVII Premio De Poesía Editorial Praxis Por Polifonema

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), entregaron el XVII Premio de Poesía Editorial Praxis a la poeta, escritora y periodista Hortensia Carrasco Santos, por su obra Polifonema. La actividad se realizó en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.

La autora galardonada, Hortensia Carrasco Santos, expuso que la temática de Polifonema son los sonidos, aunque el título se fue quedando poco a poco en las hojas, en cada verso que fue construido con mucha entrega y dedicación: “Es un libro que lo empecé a querer desde que lo comencé a escribir, y aunque tuvo sus correcciones, seguí escribiendo con gran entusiasmo, con gran cariño. Esta vez elegí los sonidos como mi eje temático y fue a través de Polifonema que los fui desarrollando”.

El poeta y narrador Juan Galván Paulín señaló que Hortensia Carrasco es una autora con voz poética propia y que su lírica es vibrante, profunda y sincera “en el interior de un océano fragoso, donde extraer la poesía es como lanzar la red, sacar muchísimas cosas y de pronto la sardina, que es el poema, finalmente aparece y es terriblemente luminosa”.

El narrador y pintor Ángel Carlos Sánchez afirmó que Carrasco Sánchez “es una de las muy pocas poetas que me he encontrado, por ejemplo, en una marcha, apoyando un movimiento social, es decir, el poeta en general tiende a aislarse, pero al contrario, esta poeta, Hortensia Carrasco, escucha más allá de lo ordinario y escucha otras voces, por eso me gustó tanto este libro Polifonema, prácticamente cualquier poema es un polifonema”.

La escritora Iliana Rodríguez, miembro del jurado, leyó el acta del resultado del XVII Premio de Poesía Editorial Praxis, firmada por ella, Antonio Salinas y Jeremías Maquines, la cual constató: “(Es) Una obra que logra sostenerse de principio a fin, con un fraseo propio, intenso, musical, que nos recuerda nuestra condición animal y de seres humanos incompletos. Es un poema que tiene un estilo desnudo, alegórico. Polifonema es como una diosa que va creando el mundo, aunque luego tropieza con él, lo que hace pensar en lo absurdo del ser humano”.

En su intervención, el director de Editorial Praxis, Carlos López, afirmó que el INBAL siempre ha abierto las puertas a las entregas de los Premios de Poesía Editorial Praxis desde hace 17 años. Agregó que para esta edición se recibieron 104 trabajos escritos en español.

La ceremonia de entrega del galardón fue moderada por Lucila Zepeda López. El premio único consiste en la publicación del libro ganador, la entrega de una colección completa de libros publicados por Editorial Praxis y una obra plástica.

Hortensia Carrasco es licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1999 obtuvo el Premio Interamericano de Poesía Navachiste Jóvenes Creadores. En 2010 ganó el Torneo de Poesía Adversario en el cuadrilátero, convocado por la Editorial VersoDestierro. En 2014 recibió el Premio de Poesía La Maga, otorgado por la Editorial Bruma.

