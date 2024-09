Recibe Daniela Arroio El Premio Bellas Artes De Obra De Teatro Para Niñas, Niños Y Jóvenes “Perla Szuchmacher” 2024

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en colaboración con el Gobierno del estado de Coahuila, mediante la Secretaría de Cultura estatal y el Patronato del Teatro Isauro Martínez entregaron el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes “Perla Szuchmacher” 2024 a Daniela Arroio, por su obra Selva en la cabeza.

Durante la ceremonia de premiación, este miércoles 4 de septiembre, integraron el presídium la secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas; el presidente del Patronato del Teatro Isauro Martínez, Antonio Anaya Finck; la directora del Teatro, Ana Cecilia Cansino Salazar; la coordinadora nacional de Literatura, Karen Villeda, y la ganadora del premio.

Daniela Arroio recordó que Berta Hiriart fue su maestra y gracias a ella fue que nació su inquietud por la escena y ahora, más de 30 años después de esa primera clase, se encuentra recibiendo el Premio “Perla Szuchmacher”.

"Al teatro lo conocí profesionalmente, primero como actriz, después como directora y recientemente como dramaturga y en todas mis facetas, el teatro para niñas, niños y jóvenes ha sido siempre una constante. Para mí, hacer teatro para la infancia y juventud es un acto político, debe resonar en el presente y en el futuro.”, refirió.

La autora expresó que para escribir el libro tuvo que sumergirse en la historia de muchas otras personas, en la migración, la discriminación, el rechazo, la diferencia, la autoestima y las raíces y que es, específicamente, un homenaje a la afrodescendencia. “Con esta historia hablo de las raíces y la memoria, entender el pasado para entendernos a nosotras y sobre todo respetar y valorar la diferencia. El racismo en el mundo es cada vez más hiriente y salvaje. Estamos pasando por un momento histórico en el que el genocidio, la discriminación y los desplazamientos forzados están atravesando a la humanidad, y para mí hablar de las raíces a las infancias es un camino o una pequeña vereda que nos podría acercar a la empatía y respeto entre los individuos y las sociedades”, concluyó.

En tanto, Karen Villeda felicitó a la ganadora y agradeció al estado de Coahuila, a sus funcionarios y al Patronato del Teatro por todo su apoyo en la realización del premio. Posteriormente, recordó que el galardón se convocó por primera vez en 1981 y se llamaba Premio Bellas Artes de obra de teatro para niñas, niños y jóvenes. Fue a partir de 2018 que se decidió nombrarlo Perla Szuchmacher, quien ha sido una precursora del teatro para las infancias, como una manera de reconocer también su esfuerzo.

“Esta obra se trata de un trabajo que está dirigido al público infantil, que aborda una realidad que en los últimos años ha comenzado a exponerse, que son las raíces afroamericanas, y no solamente a exponerse, sino también a reconocerse, con temas como la soledad, la muerte, la amistad y la búsqueda de la identidad. Es a través de personajes delicados y emotivos que vamos descubriendo y disfrutando, sobre todo esa selva en la cabeza, pero esta selva es un gran ejemplo de la diversidad humana, incluso geográfica y también de la misma naturaleza.”, dijo.

En su participación, Quintana Salinas señaló que este premio ha difundido la labor de los dramaturgos que, a través de sus textos, ayudan a crear un espacio para la catarsis, la libertad, las expresiones lúdicas y de alegría para los niños por lo que seguirán por este camino.

“Estoy convencida que estas generaciones, de que estos niños y jóvenes necesitan del arte, necesitan de la literatura, necesitan del teatro, porque es la manera de acercarse a la belleza. En el gobierno de Coahuila tenemos muy claro que este es un camino idóneo para transmitir la realidad, sobre todo la de los niños. Hoy más que nunca los jóvenes necesitan del arte, por eso celebro que estemos trabajando unidos", agregó.

En su intervención, Antonio Anaya agradeció a la Secretaría de Cultura del Estado y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por su invaluable colaboración y expresó que “este premio es un reconocimiento al talento y esfuerzo de todos aquellos que con su pasión y dedicación hacen del teatro un espacio para que las voces de nuestros niños, jóvenes se escuchen y se sientan”.

Ana Cecilia Cansino dio lectura al acta deliberativa con la que el jurado determinó que la ganadora del certamen fue Daniela Arroio, por su obra Selva en la cabeza, al considerar que destaca por su calidad literaria, el uso de la metáfora y el lenguaje poético a lo largo de las escenas.

“El tema aporta a la visibilidad de las raíces afroamericanas, a la autoafirmación de los valores de la personalidad y a la autoaceptación con genialidad y alta sensibilidad. La obra está escrita de manera ágil y dinámica para un público infante acorde a su inteligencia y experiencia de vida", indicó.

