Recibe Balam Rodrigo El Premio Bellas Artes De Ensayo Literario “José Revueltas” 2024 Por Su Obra Kraken

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en colaboración con el Gobierno de Durango, a través de su Instituto de Cultura del Estado (ICED), entregaron el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario “José Revueltas” 2024 a Balam Rodrigo, por su obra Kraken. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Ernestina Gamboa en Gómez Palacio, Durango, este jueves 29 de agosto.

El presídium estuvo integrado por el director general del Instituto de Cultura del Estado de Durango, Francisco Javier Pérez Meza; la directora de Planeación y Evaluación del ICED, María Lilia Ayala Ortiz; la coordinadora nacional de Literatura, Karen Villeda, y por el ganador del premio.

El ganador destacó la importancia de la figura de José Revueltas, a quien definió como un escritor que no tuvo miedo de demostrar sus filiaciones ideológicas, críticas y políticas. Mencionó también que la obra de Revueltas sigue vigente y señaló a Rosario Castellanos como una influencia directa para escribir ensayo.

"Este premio es uno de los pocos espacios abiertos a la crítica literaria, en términos creativos y literarios. Uno puede enviar un libro escrito sobre ciencia, como el mío. Escribí un libro de ensayo como si fuera un artículo científico en toda su dimensión y especificidades, jugando con el poco conocimiento que tenemos sobre el kraken, este animal que puede alcanzar hasta los 22 metros de largo. Mi formación académica me ha ayudado a ampliar muchos de los horizontes creativos y entonces me decidí a escribir este libro”, refirió.

El autor subrayó que abordó este libro desde el conocimiento aristotélico hasta el conocimiento genético actual. Agregó que decidió mezclar un poco de poesía, un poco de crítica, referencias de muchos libros, imágenes, como si se tratara de un reporte científico. “Con este libro intento hacer una crítica severa, es un manifiesto en defensa de la naturaleza salvaje, de que deben existir especies animales y vegetales que no debemos destruir”, concluyó.

Karen Villeda felicitó al ganador y resaltó el esfuerzo que se hace en conjunto con el Inbal y el estado de Durango para descentralizar la cultura y, sobre todo, los premios. Recordó que el galardón fue convocado en 1975 y que la intención original de aquella primera convocatoria era alentar la investigación en torno a la obra de José Revueltas. Posteriormente, rememoró, se ampliaron las bases para que el certamen no solo se tratara sobre la obra de Revueltas, sino sobre la crítica literaria en general.

“Kraken habla sobre lo que pertenece a la mitología nórdica, que es esta criatura marina suscrita como un pulpo o calamar gigante que atacaba los barcos y devoraba a sus tripulantes. Se trata de una obra profunda en el sentido literal, pues, como en un mar, hay que sumergirse para descubrir las luces y las sombras de este mítico ente. Kraken propicia numerosas lecturas y también abre ciertas preguntas. En el texto encontramos un cruce de géneros en donde el lector navega de la poesía al ensayo y del ensayo al artículo científico. El autor no solo expone la leyenda desde el mito, sino que también lo hace a través de la ciencia y la literatura”, concluyó.

En su participación, Francisco Javier Pérez Meza señaló que desde el Instituto de Cultura se trabaja arduamente para consolidar los postulados, en materia de arte y cultura, que se emprenden desde la administración federal. También exhortó a la juventud a asumir su papel en la sociedad.

"Es verdaderamente importante que los jóvenes se den cuenta de que son el futuro del país. Es cierto que hay cuestiones complejas y fatalistas, pero también es una realidad que, a través del arte, la cultura, la educación y el impulso a los valores, se puede conseguir una formación integral que les permita ser mejores ciudadanos", dijo.

Lilia Ayala dio lectura al acta deliberativa con la que el jurado determinó que el ganador del certamen fue Balam Rodrigo Pérez Hernández por su obra Kraken, al considerar que es un libro que abre numerosas preguntas sobre la relación entre poesía, ensayo y conocimiento científico.

“Es un libro transgresor que, acorde con el arrojo de la obra de José Revueltas, coloca en tensión la validez y el prestigio de ciertos discursos. Es un libro que juega con la poesía, el mito y la metáfora como formas de conocimiento y los convierte en una perspectiva crítica", indicó.

