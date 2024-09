Recibe Alberto Spiller El Premio Bellas Artes “Juan Rulfo” Para Primera Novela 2024 Por Amargo Mezcal

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Coordinación Nacional de Literatura, la Secretaría de Cultura del estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Iberoamericana Puebla entregaron el Premio Bellas Artes “Juan Rulfo” para Primera Novela 2024 a Alberto Spiller por su obra Amargo mezcal.

El presídium estuvo integrado por el subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda; el secretario de Cultura del estado, Nguyen Enrique Glockner Corte; el director general de Publicaciones de la BUAP, Luis Antonio Lucio Venegas; el coordinador de la Licenciatura en Literatura y Filosofía de la Ibero Puebla, José Luis Camacho Gazca, así como el escritor galardonado.

Alberto Spiller se dijo honrado de recibir este premio y destacó que fueron la literatura y el periodismo los medios que le permitieron conocer y comprender al país: “En primer lugar, a través de la mirada de grandes autores que han desvelado ante mis ojos un mundo y una literatura para mí aún desconocidos, pero que me cautivaron desde el primer momento, y mi trabajo como periodista, que me abrió las puertas a rincones de ciudades, pueblos y sobre todo de sus habitantes, a los que, de no ser por eso, difícilmente habría podido tener acceso”.

Mencionó que es un gusto que Amargo mezcal haya sido reconocida, pues intenta ser un compendio y al mismo tiempo un homenaje al microcosmos de personajes y sucesos a quienes ha podido conocer de cerca: tanto la gente que ha entrevistado como a trovadores y cuentacuentos “que a través de corridos, crónicas y relatos que rayan en leyendas se empeñan en transmitir y mantener viva la memoria y la historia, y las historias, en lugares en donde de otra manera no había otra forma de hacerlo”.

Es desde la óptica de los cronistas del pueblo que quiso retratar en su obra al México que conoció en sus primeros años, un país que está cambiando bajo los embates de la globalización y la homogeneidad: “Con sus tradiciones y culturas vivas, resistiendo y también, lamentablemente con sus claroscuros, sumido en las mismas condiciones de olvido, y sobre todo violencia, constante trasfondo de esta novela”.

Con la representación de la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, Romero Lecanda destacó el lenguaje periodístico de Amargo mezcal, pues el manejo de la crónica y de la entrevista es sumamente útil para recoger las diferentes voces de esta novela, la cual es una de viaje e introspección.

Asimismo, dijo, refiere que, de acuerdo con el autor, el mezcal es un brebaje que acompaña al personaje principal en todo momento: “Un elixir que lo ayuda a entrar y salir de ese mundo de muerte, la violencia tan normalizada, pero dentro de la cual hay un móvil también casi olvidado, y es quizá el más importante: el amor”.

Lucio Venegas mencionó la colaboración interinstitucional para acrecentar el patrimonio cultural de la sociedad. También se refirió a la obra ganadora como una novela sombría y fascinante que invita a explorar hasta qué punto la realidad puede ser amarga. “Se entrelazan los hilos de una historia que nos invita a la reflexión profunda sobre la condición humana y los desafíos que enfrentamos día a día… Este premio es el comienzo de un diálogo profundo y duradero entre la literatura y la sociedad”.

Por su parte, Camacho Gazca reflexionó sobre las circunstancias y cuestiones de la creatividad en la literatura, así como los propósitos y las vicisitudes en la escritura del género de la novela. De igual forma, destacó que Amargo mezcal ha iniciado un lento transitar por ojos ajenos: “Ha recibido el beneplácito de los entendidos y el aplauso de aquellos que tuvieron el privilegio de ser los primeros lectores. Toca ahora hacerla prosperar, socializarla de la mejor manera, y comenzar a recibir los elogios y los dardos de la crítica”.

Finalmente, Enrique Glockner destacó la entrega de este premio por su importancia en la creatividad y la innovación en el ámbito literario, y mencionó que la obra no solo ha capturado la atención del jurado, sino que ha resonado en quienes la han leído: “Nos ofrece una ventana única a un mundo donde el paisaje, los personajes y el lenguaje se entrelazan de una manera casi mágica, creando una experiencia literaria que va más allá de la realidad y se adentra en lo surrealista”.

