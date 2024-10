Realizará La Escuela Nacional De Danza Folklórica El XLVI Festival De Danzas Marcelo Torreblanca

Para la Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el Festival de Danzas Marcelo Torreblanca es un espacio académico-escénico que forma parte de los acercamientos metodológicos al estudio y aprendizaje de las tradiciones dancísticas, el cual, junto con cursos y prácticas de campo, son espacios de reflexión y encuentro para el fortalecimiento de las manifestaciones que conforman el patrimonio cultural etnodancístico de México.

Cada 12 de octubre (día que Marcelo Torreblanca, personaje clave para la ENDF, instituyó como el Día de la Danza Tradicional) es cuando se lleva a cabo tan emblemático festival y en su cuadragésima sexta emisión mantiene el espacio de fortalecimiento de los vínculos entre las maestras y maestros de danza de las comunidades tradicionales, así como con las compañías y grupos dancísticos e instituciones educativas que albergan programas académicos en danza folclórica.

De esta tradición participan de manera directa instituciones de educación superior y medio superior, tanto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (la ENDF, la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, la Academia de la Danza Mexicana, los Centros de Educación Artística Luis Spota Saavedra y el Diego Rivera), como externas (Centro Morelense de las Artes, Colegio de Bachilleres), grupos que han sido conformados por egresadas y egresados de la ENDF, músicos y danzantes tradicionales que engalanan con su participación.

La ENDF hace extensa la invitación al público a unirse a la celebración el 12 de octubre, a las 09:00 h, en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque, detrás del Auditorio Nacional, colonia Chapultepec-Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, entrada libre.

1. Danza de Apaches. Escuela del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández.

2. Viejada. Fiesta del Xantolo. Cedart Diego Rivera.

3. Danza de Viejitos de Cherán. Egresadas y egresados de la generación 2020-2024, ENDF.

4. Danza del Chul. Centro Morelense de las Artes.

5. Danza de Negritos colmilludos, Estudiantes de 7o. semestre, ENDF.

6. Danza Azteca, Colegio de Bachilleres Plantel 14.

7. Carnaval de Chimalhuacán de San Agustín, Grupo representativo de la Escuela Secundaria 0588 “Tierra y Libertad”.

8. Danza de Bárbaros. Egresadas y egresados de la generación 2020-2024, ENDF.

9. Danza de Sonajeros, Cedart Luis Spota Saavedra.

10. Danza de viejitos y Danza de lobitos, Academia de la Danza Mexicana.

11. Danza de Conquista, Estudiantes de 5o. semestre, ENDF.

12. Danza de Kúrpites, Grupo de Danza Artístico Tatakeri.

13. Danza de Cuchillos, Estudiantes, egresadas y egresados de la generación 2019-2024 de la ENDF.

14. Danza de Chichimecas, Grupo Cuerpo en Movimiento.

15. Danza del Chul, Estudiantes de 3er. semestre, ENDF.

16. Danza de Santo Cristo de la capilla, Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello.

17. Danza de Matlachines, de Rincón de Romos, Compañía de la Escuela Nacional de Danza Folklórica.

