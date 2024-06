Presentarán Reedición Discográfica De La Obra Completa Para Piano De Manuel M. Ponce, De Héctor Rojas

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), presentarán la reedición de la Obra completa para piano de Manuel M. Ponce, por el sello discográfico Tempus Clásico, en una colección de siete CDs del pianista Héctor Rojas, concertista de Bellas Artes., el domingo 9 de junio a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce.

En la presentación-concierto participarán la coordinadora nacional de Música y Ópera, Mireille Bartilotti, y el investigador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, Theo Hernández; Paolo Mello, quien ha dedicado gran parte de su labor profesional al estudio de la vida y obra del compositor mexicano, así como el propio intérprete, Héctor Rojas.

El pianista comentó que “el 28 de noviembre de 1998 se presentó por primera vez la grabación de la Obra Completa para piano de Manuel M. Ponce en una colección de siete CDs bajo el sello discográfico Sony, convirtiéndose en una enorme aportación a la música clásica de nuestro país. En 2002, la misma compañía lanzó un segundo tiraje de dicha colección que, al igual que el primero, se agotó. Después, con el avance de la tecnología, esta música se puso al alcance del público a través de las plataformas digitales.

Sin embargo, recientemente, el director del sello Tempus Clásico, Ranulfo Mandujano, identificó el interés de muchas personas, así como espacios culturales y comerciales que requieren la existencia de las grabaciones físicas de esta música, así que decidió realizar la reedición de esta histórica colección que es la única que existe de la integral de obra para piano del compositor”.

Durante la presentación-concierto, el domingo 9 de junio a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Héctor Rojas interpretará algunas de las obras más representativas de Ponce, como Preludio y fuga sobre un tema de Händel, Intermezzo núm. 1, Estudio de concierto núm. 7, Juventud, Mazurca núm. 23, Dos estudios, Estrellita (Metamorfosis de concierto) y Rapsodia mexicana núm. 2, Las mañanitas.

También llamado el “padre del nacionalismo musical mexicano”, Manuel M. Ponce nació el 8 de diciembre de 1882 en Fresnillo, Zacatecas. Fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Conservatorio Nacional de Música y uno de los primeros compositores de música clásica en incorporar la tradición popular en sus obras, además de ser de los más prolíficos y con mayor proyección internacional.

Héctor Rojas se graduó de la Academia de Música de Viena y se ha presentado en foros importantes de México, Estados Unidos, Canadá y Austria. Ganó el Concurso Manuel M. Ponce, convocado por el Inbal, con motivo del 25 aniversario luctuoso del compositor y realizó la grabación de toda su música de cámara con piano, además de la integral de obra para piano. Ha sido solista de la Orquesta Sinfónica del IPN en la grabación de Balada mexicana, de Ponce; Fantasía, de Gómez Barrera, y Vals capricho, de Ricardo Castro. Es catedrático de piano en el Conservatorio Nacional de Música y pertenece al grupo Concertistas de Bellas Artes.

Los boletos para el concierto se podrán adquirir en la taquilla y a través de Ticketmaster con un costo de $20. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

