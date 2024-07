Presentará La Escuela Nacional De Danza Folklórica Funciones En El Teatro Raúl Flores Canelo

Get Access To Every Broadway Story



La Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), presentará su Temporada de funciones 2024-2, el 27 y 28 de julio, en el Teatro Raúl Flores Canelo, ubicado en el Centro Nacional de las Artes.

Para esta ocasión realizarán dos programas con funciones alternadas: el 27 de julio comenzarán con las coreografías de graduación, a las 16:00 h, y a las 18:30, el segundo programa. El 28 de julio se hará en viceversa.

El primer programa ofrecerá la función especial de graduación e incluye dos coreografías realizadas por estudiantes con las que culminan su formación en la ENDF: Yo Moiras, bajo la dirección escénica del profesor Julio Daniel Ruiz Galindo, y XIII sueños, con dirección del docente Isaías Ángel Mariano.

La función especial de graduación organizada por la ENDF permite honrar a las y los estudiantes a través de una emotiva y breve ceremonia donde despedirá a sus egresados de la generación 2020-2024.

Por su parte, el segundo programa integra las coreografías: Baja California Sur, dirigida por el profesor Juan Carlos Palma e interpretada por estudiantes de 4º, y Ecos de mi tambor, montaje que homenajea las raíces africanas y su legado en las expresiones músico dancísticas de México, desarrollado por 6º. con el apoyo del maestro Antonio Pérez Mier y Terán.

Las y los estudiantes de 4º, 6º y 8º semestres cerrarán estos días con los procesos de creación que desarrollaron en las asignaturas de Prácticas Escénicas y Proyecto Escénico, bajo el acompañamiento de sus profesores, quienes fungen como coreógrafos o directores de escena.

Las prácticas escénicas en foro son indispensables para la integración transversal de conocimientos y saberes de naturaleza corporal-creativa, escénica y escenotécnica, así los estudiantes integran una serie de habilidades corporales, interpretativas y resolutivas en escena.

