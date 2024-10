Presentan Libro Pionero En El Estudio Del Género De La Danza Para Piano En México

Como una contribución al conocimiento de la historia artística en territorio nacional se presentó el libro El género de la danza para piano en México (1860-1930): estudio de diversos aspectos musicales, del especialista Joel Almazán, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim) Carlos Chávez.

El estudio da cuenta de 500 piezas musicales de 140 compositores y compositoras, mexicanos y extranjeros, quienes abordaron el género de la danza para piano, el cual tuvo gran popularidad en el siglo XIX e inicios del XX, como baile de salón y como variedad que formaba parte del cotidiano de la sociedad mexicana.

En la presentación, en la cual participaron los investigadores Fernando Carrasco Vázquez, Gabriel Pareyón, José Antonio Robles Cahero y el autor, se destacó que uno de los aspectos más relevantes es la metodología de estudio, pues permite llenar lagunas dentro de la historia musical, y el análisis minucioso, así como los cuadros comparativos, deja saber qué otros géneros musicales pudieron devenir de la danza para piano, por lo cual es una herramienta necesaria de consulta.

Para el compositor Fernando Carrasco, el libro, dividido en siete capítulos y siete partituras facsimilares, contribuye a conocer y entender el género. Se abordan personajes como Alberto Braniff, José Briseño, Genaro Codina, Abundio Martínez, Fernando Villalpando y una temprana colección de cinco habaneras, como las de Alejo Infante o el cubano Gaspar Agüero.

El capítulo uno ofrece un contexto histórico; el segundo aborda los aspectos generales del estudio; el tercero está abocado a la estructura del género; el cuarto, al tempo; el quinto, al lenguaje armónico; el sexto, a las obras, y en el séptimo el autor hace unas reflexiones finales.

Gabriel Pareyón puntualizó que la obra es “una fuente invaluable de información”, pero también un punto de quiebre, pues su autor ofrece un entendimiento sobre las dos musicologías, la teórica y la histórica: “Es un libro iniciático e inaugural, desde una nueva mirada a la música mexicana del siglo XX”.

El historiador José Antonio Robles explicó que la danza para piano es pariente de otros géneros, como la contradanza, la habanera, la danza de salón o las cuadrillas: “Este parecería ser, según el autor, el corpus total que se hizo entre 1860 y 1930, la cual se calcula en 600 piezas. Hay más si tomamos en cuenta que solo se aboca a las danzas para piano, pero también había para voz y piano, para guitarra y voz y guitarra”.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More