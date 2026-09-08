Artículo: LA ESCENA PERMANECE at Centro Cultural El Rule

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Una arquitecta que fotografía la escena: Fernanda Olivares presenta “La escena permanece” en el Centro Cultural El Rule.

Cincuenta y dos fotografías tomadas dentro de los teatros de la Ciudad de México conforman la primera exposición individual de Fernanda Olivares, seleccionada para la Red de la Imagen de FOTOSEPTIEMBRE 2026, Festival Internacional de Fotografía de México. La muestra se inauguró el sábado 5 de septiembre a las 16:00 h en la Galería Negra del Centro Cultural El Rule, en el Centro Histórico, y permanece abierta hasta el 30 de septiembre. Entrada libre.

El teatro ocurre una vez y desaparece. Esa es su condición y también su belleza: no hay dos funciones iguales y ningún público volverá a ver lo que vio esa noche. “La escena permanece” se construye sobre esa contradicción: una exposición que reúne aquello que, por definición, no estaba hecho para quedarse.

LA EXPOSICIÓN

Las cincuenta y dos piezas fueron realizadas a lo largo de varias temporadas de teatro en la Ciudad de México: producciones independientes e institucionales, ensayos, ensayos generales, estrenos y últimas funciones. Cada una corresponde a una noche distinta y a una obra distinta.

La fotografía de Olivares acompaña a la obra y al mismo tiempo la interpreta. Sus imágenes sirven a la puesta en escena —muestran el trabajo del elenco, la escenografía, el diseño de luz y el vestuario— y a la vez componen una fotografía que se sostiene por sí misma. De ahí que funcionen tanto para quien vio la obra como para quien nunca la verá: con frecuencia revelan algo que el público, desde su butaca, no alcanzó a ver: un gesto irrepetible, una sombra que duró medio segundo, la geometría que un cuerpo dibuja en el aire.

Esa manera de mirar viene de su primera disciplina. Olivares es arquitecta y lee el escenario como lee un edificio: volumen, peso, profundidad, dirección y luz. En sus imágenes la escena es una arquitectura viva y, al mismo tiempo, un territorio emocional.

Cada imagen de esta exposición fue, antes que imagen, una noche completa: una sala, un público, una obra sucediendo por única vez mientras yo estaba ahí, mirando. Quienes se paran en el escenario hicieron la escena. Yo estuve ahí para que permanezca.

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