Crítica: EL MANIPULADOR DE MENTES, UNA NOCHE DE ILUSIÓN TRÁGICA at Teatro Jorge Negrete

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“¿Puedes predecir la combinación de cuatro dígitos y abrir la caja fuerte?”

Bienvenides sean todes a una noche de ilusionismo y fantasía con uno de los más grandes magos que han existido. Su capacidad para leer la mente y el hipnotismo es tan espectacular que muy pronto estará presentando su espectáculo en una de las más lujosas líneas de cruceros y hasta en Las Vegas. Claro, si todos los tramites se hacen en tiempo y forma por cierto agente de talentos. Entre adivinar colores, tener que diferenciar entre humo y gas somnífero, descifrar secretos y no querer matar a cierto miembro del público, un mago perderá la cabeza mientras trata que su show de magia no le salga mal.

“Sus mentes son como plastilina en mis manos.”

Tras el enorme éxito de La Obra que Sale Mal y Peter Pan que Sale Mal, Mischief Theatre y Próspero Teatro presentan su tercera colaboración conjunta en México: “El Manipulador de Mentes. Una Noche de Ilusión Trágica”. Desarrollada por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Sheilds a partir de personajes creados para la obra Magic Goes Wrong, este accidentado, sumamente entretenido y sorpresivamente conmovedor espectáculo de magia se estrenó en el Edinburgh Fringe en 2022 para luego tener exitosas temporadas tanto en Londres como en Nueva York.

“Al final del espectáculo revelaré mis premoniciones.”

Un acto de adivinación deja en claro que toser en el escenario o ponerse una gorra de color son la clave para crear magia; un simple juego de magia que involucra el mover cilindros por una mesa deja casi en ceros la cartera del protagonista; entre lidiar con un mal divorcio, los diseños de una cuñada vengativa, y una asistente en cabina empecinada en poner en ridículo al ilusionista, un miembro del público se encargará no sólo de comunicarse con los muertos, también de demostrar el verdadero poder de la amistad.

“Ahora vamos a crear un vínculo psíquico.”

Combinando verdaderos actos de magia, algunos de ellos francamente sorprendentes, con otros números de ilusionismo que transitan entre lo intencionalmente fallido, lo ridículo y lo hilarante, “El Manipulador de Mentes. Una Noche de Ilusión Trágica” es un juguete escénico que consigue la risa y el asombro del espectador a partir de diversos elementos como son la improvisación, la participación del público en los supuestos actos de magia, y de dos personajes casi caricaturescos, frágiles y sensibles que no sólo logran divertir, también se ganan a manos llenas el corazón de la audiencia quien ría a carcajadas con la misma facilidad con la que se conmisera ante sus tragedias. El resultado es un espectáculo de magia profundamente divertido que desarrolla al mismo tiempo un arco dramático eficaz, con un conflicto tan real como la sorpresa que provoca el ver al protagonista ser decapitado en escena.

“Di rana.”

Antes del inicio de la obra se les pide a los asistentes que anoten en un papel su nombre y un secreto, mismos que serán depositados en una urna. Con uso de video en vivo, y utilizando sus poderes de observación, el mago va desenmascarando una serie de confesiones, siempre y cuando no suene una campana que convierta al ilusionista en un animal común y corriente como una cabra loca o un pájaro secretario. Entre los muchos trucos que se realizan en escena, pocos arrancan tantas carcajadas como aquellos que remiten al líder de la religión predominante en nuestro país, más que nada por su nivel de franca insensatez casi surreal.

“A continuación voy a hipnotizar a todo el público.”

El montaje de “El Manipulador de Mentes. Una Noche de Ilusión Trágica” en la Ciudad de México es una réplica del original dirigido por Hannah Sharkey. Al establecer un tono cómico y relajado desde un inicio, dejando en claro que nada se debe de tomar en serio, el público baja sus defensas, elemento clave para el mejor desarrollo de la propuesta, dado que depende de una constante participación no invasiva. Aun cuando la obra es larga, con más de dos horas de duración, la capacidad de mantener el humor y las sorpresas no sólo de manera constante, sino también en crescendo hasta un par de trucos finales que dejan al público en absoluto asombro, permiten que la puesta en escena deje a los presentes con una enorme sonrisa en la cara. Esto se logra igualmente gracias al trabajo de iluminación de David Howe, la escenografía de Sara Perks, el diseño de video de Gillian Tan y las composiciones originales de Steve Brown.

“¡No se aplaudan a ustedes mismos!”

Con toda seriedad, el mago se presenta ante el público y enlista todos sus logros y capacidades mentales. A medida que los trucos van fallando, que un espectador muy particular sube al escenario y revela ciertos secretos que debería, o que dice palabras equivocadas, producto de un boicot en su contra, su fachada se va desmoronando, hasta el punto de revelar a un hombre roto, lidiando con una dolorosa situación sentimental, que igualmente sueña con ir a Las Vegas en cuanto llegue su visa. Con cada participación del público, el verdadero, también se revela su capacidad no sólo en la magia, también en el arte de la impro.

“Es hora de doblar una cuchara.”

Al centro de “El Manipulador de Mentes. Una Noche de Ilusión Trágica” se encuentra Daniel Haddad en el papel protagónico. Con una larga carrera como actor en comedia, incluyendo La Obra y Peter Pan que sale mal, y también como mago, Haddad es la elección ideal para el papel, donde incluso saca a relucir sus muy altas habilidades en la improvisación. Big Dan, como se le conoce afectuosamente, responde a cualquier estímulo que reciba de las butacas, ya sea de espectadores ansiosos por subir al escenario, al punto de que confunden la participación de público con protagonismo, o de evidente nerviosismo por ser puestos en evidencia, con la misma facilidad y simpatía con la que arruina trucos de magia, se queda dormido en un refrigerador o trata de manipular una comunicación con los muertos que no sale como esperaba. A su lado, Daniel “Súper” Ortiz realiza el papel de su mejor amigo y asistente, funcionando como el patiño ideal para las ridiculeces que suceden en escena, incluyendo la presencia de dos playeras que garantizan carcajadas. El elenco se completa con Miguel Tercero quien tiene una función más como asistente de escena, manejando el video en vivo o ayudando a que la magia se realice de la mejor manera posible bajo las peores de las circunstancias.

“Nunca me había sentido tan impotente… mente… mente… mente.”

El trabajo que Próspero Teatro ha realizado para traer a México las obras de Mischief Theatre sólo se puede calificar como de éxito Jrotundo. Bajo el mando de Camilla Brett y Jerónimo Best, esta casa productora ha demostrado la capacidad de atraer público, de generar risas a manos llenas, de ofrecer un teatro de calidad mundial haciendo uso del mejor talento que tenemos a nivel local. Esto no es magia, no es una ilusión. Es el resultado de pasión, profesionalismo, dedicación y visión. Mis respetos para Próspero, deseando que en un futuro Ciudad de México pueda recibir quizás… ¿a unos espías?

OBRA: El Manipulador de Mentes. Una Noche de Ilusión Trágica.

DRAMATURGIA: Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Sheilds

DIRECCIÓN: Hannah Sharkey

ELENCO: Daniel Haddad, Daniel “Súper” Ortiz y Miguel Tercero

DÓNDE: Teatro Jorge Negrete

DIRECCIÓN: Ignacio Manuel Altamirano 126, San Rafael

CUÁNDO: Jueves y Viernes 20:00, Sábado 18:00 horas. Hasta el 26 de septiembre 2026

COSTO: $710y $610

DURACIÓN: 140 minutos con un intermedio de 15 minutos

'Photo Credit: Ricardo Castillo Cuevas'

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