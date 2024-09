Pasaporte Del Arte Inició Actividades Con La Temporada Celebrando A Siqueiros Y A Tamayo

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante Extensión Cultural, dieron por inaugurada la temporada 2024 de Pasaporte del Arte, que este año se titula Celebrando a Siqueiros y a Tamayo. El evento de inicio se efectuó el pasado sábado 21 de septiembre a las 9:00 h en las Áreas Verdes del Jardín Escénico, al que se dieron cita 783 personas (niñas, niños y sus familias).

Pasaporte del Arte es un programa multidisciplinario dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, que consiste en visitas guiadas a museos y recintos históricos, artísticos y arquitectónicos, a cargo de actores profesionales interpretando personajes relacionados a la temática de la temporada. Este año, los personajes además de Siqueiros y Tamayo, estarán relacionados con algunas de sus obras más reconocidas, y quienes llevarán a las niñas y niños a un viaje de imaginación y conocimiento.

Esta temporada arrancó oficialmente el pasado domingo 22 de septiembre, en la que se inscribieron un total de 814 niñas y niños, quienes durante 10 días (sábados y domingos) podrán recorrer diferentes salas y exposiciones de los recintos participantes: Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo de Arte Moderno, Museo Tamayo, Sala de Arte Público Siqueiros, Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional de Arte, Museo Nacional de la Estampa y el Museo Mural Diego Rivera.

Después de cada visita guiada, las niñas y niños pueden tomar un taller complementario con la temática de la temporada. Por cada visita se hacen acreedores de un sello de asistencia en su pasaporte.

Durante esta administración, Pasaporte del Arte ha atendido a 48, 139 niñas y niños que han podido disfrutar de las bellas artes, logrando con cada temporada generar comunidad entre las infancias, sus familias y las personas que participan. El conocimiento y la sensibilidad por las artes es lo que se busca con este programa.

Extensión Cultural, a través de Pasaporte, busca que las infancias conozcan los museos y recintos artísticos que el Inbal alberga, además de promover las artes plásticas y escénicas. Durante estos últimos años se ha buscado apegarse a los ejes de inclusión, diversidad e igualdad, promoviendo también la equidad de género.

Por lo que, a través de la participación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, las niñas y niños con discapacidad auditiva han podido acceder a estas actividades artísticas y experiencias museísticas. Además de integrar en el programa a jóvenes con alguna discapacidad y quienes forman parte de los equipos de promotores, voluntarios y servicios sociales.

Del 2019 al 2024 se han realizado seis temporadas en 42 museos del Inbal y recintos invitados, sumando 2545 actividades.

Para más información consulta la página de Facebook de Extensión Cultural Inbal: facebook.com/extensionculturalinbal

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More