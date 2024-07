Ocho Recitales Con Lo Mejor Del Repertorio Integran El Ciclo La Guitarra Hoy

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, ofrecen al público el ciclo La guitarra hoy, conformado por ocho conciertos que se realizarán durante agosto en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal) y la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El ciclo iniciará el sábado 3 a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce, con la presentación del disco El alevín, de César Lara y la Camerata Oaxaca, en la cual participará la directora del Conservatorio Nacional de Música, Silvia Navarrete; el director de orquesta Eduardo Álvarez; Eric Iván García, concertino de la Camerata Oaxaca, y Acela Márquez, directora de dicha agrupación. Para finalizar, interpretarán Aire de pirecua, el segundo movimiento del concierto San Ángel, de Gerardo Tamez, y el primer movimiento del concierto El alevín, de Eduardo Angulo, que le da nombre al disco.

Mientras que el sábado 10 de agosto a las 11:30 h, en el Salón de Recepciones del Munal, el Cuarteto Orishas --integrado por los guitarristas Vladimir Ibarra, Diego Emerith, Jesús Guarneros y Daniel Aguilar-- interpretará obras de Gioachino Rossini, Johann Sebastian Bach, Mathias Duplessy, Phillip Houghton y Stephen Goss.

Al día siguiente, domingo 11 en la misma hora y sede, tendrá lugar el concierto Obras para guitarra barroca, a cargo de Francisco Villegas, con lo mejor del repertorio de dicho periodo, como la Chaconne, de François Le Cocq; Canarios, de Gaspar Sanz; La Bretaigne, de Santiago de Murcia, y la Toccata Arpeggiata, de Giovanni Girolamo Kapsberger.

En la tercera semana de actividades, los Concertistas de Bellas Artes, Juan Carlos Laguna y Daniel Olmos, presentarán Viajeros, un recorrido musical por la obra de compositores latinoamericanos, como Julio César Oliva, Giovanni Piacentini, Egberto Gismonti, Sergio Assad y Astor Piazzolla. Tendrá lugar el viernes 16 a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce, mientras que el sábado 17 a las 11:30 en el Munal se llevará a cabo el concierto Rêverie, donde el guitarrista Carlos Martín Vásquez-Díaz compartirá con el público un ensueño musical que incluye obras de Johann Kaspar Mertz, Manuel M. Ponce, Antonio Vivaldi, Giulio Rinaldo Regondi, Nikita Koshkin y Mauro Giuliani.

Posteriormente, el domingo 25 a las 11:30 h, en el Salón de Recepciones del Munal se escucharán arreglos para guitarra de obras como Gnossienne núm. 5, de Erik Satie; L'hymne à l'amour, de Marguerite Monnot, y Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez, así como el estreno mundial de Mundo sin freno (variación de De prisa), de la compositora mexicana Nur Slim, en el concierto a cargo de Gustavo Camacho.

Para concluir el ciclo, durante el último fin de semana de agosto se realizarán dos conciertos: primero el sábado 30 a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce, Giovanni Piacentini interpretará obras para guitarra de Ida Presti, Hildegard von Bingen, Violeta Parra, Clarice Assad, así como de su autoría, con la participación especial de la soprano invitada Mariana Garci-Crespo.

El domingo 31 a las 11:30 h en el Salón de Recepciones del Munal, el ciclo La guitarra hoy cerrará con el concierto Tres siglos de música mexicana para guitarra. Capítulo V: El siglo XXI, a cargo del concertista de Bellas Artes, Daniel Olmos, quien presentará los resultados de un proyecto que busca difundir la música escrita en nuestro país, así como propiciar la producción de nuevas obras. De esta manera, se podrá disfrutar Buganvilia, de Antonio Laguna Barrientos, y El cantar de la luz, de Nadia Borislova, entre otras piezas de compositores mexicanos.

Los conciertos en el Salón de Recepciones serán de entrada libre, aunque con cupo limitado a 100 personas, mientras en la Sala Manuel M. Ponce los boletos tendrán costo de $20 y se podrán adquirir en taquilla y a través de Ticketmaster.

Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

