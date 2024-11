Obras De Teatro Para Niñas, Niños Y Jóvenes En El Centro Cultural Del Bosque

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, invita a disfrutar de las puestas en escena en los teatros del Centro Cultural del Bosque, dedicadas para niñas, niños y jóvenes, con funciones hasta el 15 de diciembre del presente año.

En la Sala CCB se podrá disfrutar la obra Iris, una niña sin fin, una creación colectiva bajo la dirección de Esteban Herskovits, en la que actúan Paola Orta y Edwin Torres. Producida por Teatro de la Materia y Avuelopajaro, la puesta aborda la historia de Iris, quien una mañana no encuentra a su amigo Armandillo. Las respuestas que recibió de su comunidad solo coincidían en que fue a la ciudad. ¿Por qué se fue? Para descubrirlo decide emprender un viaje en busca de su amigo que la llevará a la abrumadora ciudad, allá se encontrará con grandes aprendizajes y muchas aventuras.

La obra realizada en 2022 gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Centro Nacional de las Artes (Cenart) ofrecerá funciones hasta el 15 de diciembre, sábados y domingos a las 12:30 h.

Otra propuesta es El AntiPalomas, de Enrique Olmos de Ita, con dirección de Daniela Arroio, que se presenta como parte de la Residencia otoño-invierno de la Compañía Nacional de Teatro, y del Programa Habitando a Pirandello. Cuenta la historia de un edificio que le tiene pavor a las palomas, en el cual habita la familia de Renata, una niña detective. Entre ambos tejen una complicidad en torno a un secreto familiar que se irá revelando: ¿Será posible que el padre de Renata tenga otra familia? ¿Qué cosas nunca sabremos sobre nuestros padres?

En la puesta participa el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro: Miguel Ángel López, Marissa Saavedra, Dulce Mariel, Mario Vera, Salvador Carmona, Estefanía Norato y Ana Karen Peraza, con música en vivo de Edwin Tovar. Tendrá funciones hasta el 15 de diciembre, sábados y domingos a las 12:30 h, en el Teatro del Bosque Julio Castillo.

Juan y la muerte, de César Chagolla, con Ivonne Márquez, Luis Miguel Moreno, Quy Lan Lachino / Erandeni Durán y Fabián Varona / Jorge Viñas, es una propuesta que trae al escenario a la madre de Juan, ella está cada día más enferma y parece no tener remedio. En un paseo por el lago de Pátzcuaro, el muchacho se encuentra con la Muerte que viene por su madre y con engaños la encierra en un frasco evitando que cumpla su tarea. Lo que al principio parece un triunfo, pronto se convierte en un gran lío que, ante el desalentador panorama, Juan deberá solucionar con sabiduría.

Para entender los misterios de la vida, si eso fuera posible, habría también que comprender y aceptar aquellos que corresponden a la muerte. Y es complejo pensar que eso puede suceder desde el miedo, el enojo o la negación, porque para aceptar y comprender hace falta amor. ¿Pero cómo se puede sentir amor por algo tan doloroso? Juan y la muerte es la búsqueda de aliento ante esa duda que nace cuando, de niños, descubrimos que tarde o temprano, nosotros y quienes más amamos, los grandes y los pequeños, vamos a morir.

La puesta en escena, con dirección de César Chagolla y producción de IM Producciones, Ivonne Márquez y Eloy Hernández †, estará en cartelera hasta el 15 de diciembre, con funciones sábados y domingos a las 13:00 h en la Sala Xavier Villaurrutia.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More