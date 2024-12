​​​​​​​​​​​​​​Natividad. Tiempo De Celebración Muestra Las Representaciones De La Natividad De Los Siglos XVI Y XVII

Con el propósito de conocer el significado y la importancia de las representaciones del ciclo de la Natividad entre los siglos XVI y XVII, así como conocer los elementos iconográficos que lo constituyen, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentan la exposición Natividad. Tiempo de celebración, en el Museo Nacional de San Carlos.

Desde el siglo IV, uno de los ciclos cristianos más representados por los artistas es el de la Natividad, que inicia la noche del 24 de diciembre con la vigilia, poco antes del nacimiento de Jesús, y termina 12 días después con la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos. Es una de las celebraciones más importantes para la cristiandad al ser la fecha en la que nació Jesús.

Natividad. Tiempo de celebración se divide en tres núcleos temáticos: La anunciación, La adoración de los pastores y La adoración de los Reyes Magos, y se integra con óleos, un grabado y una obra realizada con grafito, gouache y oro sobre papel, de autores como Johann Friedrich Overbeck, Willem van Herp, Sebastián Gómez, El Mulato; Cornelius Galle, El Viejo; Giovanni Battista Salvi, El Sassoferrato; Carmela Duarte y Gérard Seghers.

La Navidad, establecida por la Iglesia católica en el siglo IV para celebrar el nacimiento de Jesús, capturó el interés de los pintores y comitentes, pues no solo conmemoraba el nacimiento del Hijo de Dios, sino que simbolizaba el inicio de la redención de la humanidad, condenada por el pecado original y que se concretaba con la Pasión, muerte y resurrección de Cristo, idea en la que se fundamenta la doctrina cristiana.

A pesar de su importancia capital, las representaciones del ciclo de la Natividad, que comprende desde la Anunciación hasta la Epifanía, variaron a lo largo de la Edad Media, ya que los evangelios de Mateo y Lucas proporcionan pocos detalles, lo que despertó la imaginación de artistas, escritores y teólogos. Fue hasta el siglo XVI cuando la Iglesia se vio forzada a poner orden, debido a la Reforma protestante, cuando se definió su iconografía, aunque continuó variando la relativa a los Reyes Magos.

Al recorrer esta exposición, el espectador podrá conocer el significado de los elementos iconográficos que aparecen en las representaciones del momento en el que le anuncian a la Virgen María que concebirá sin pecado al Hijo de Dios, a Jesús, presentándose ante los pastores la misma noche de su nacimiento, y a los Reyes Magos adorar a Jesús y darle regalos.

Natividad. Tiempo de celebración estará abierta hasta el 2 de febrero de 2025 en el Museo Nacional de San Carlos, ubicado en avenida México-Tenochtitlan 50, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

