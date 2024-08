Museo De Arte De Ciudad Juárez Ofrece El Taller Teatro Del Objeto En El Marco Del Programa Un Museo Para Ti

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), llevará a cabo el taller Teatro del objeto, el cual se impartirá el sábado 17 de agosto a partir de las 11:00 h, actividad en la que el centro de atención no está en la figura humana (como actores o títeres), sino en los objetos mismos.

En el marco del programa Un museo para ti, el MACJ ofrece este verano abordar y desarrollar la temática ¿Dónde vive la curiosidad en los museos? En este taller los objetos no serán lo mismo que antes, se logrará observar al objeto más allá de su utilidad, expresó Angélica Pérez, coordinadora de Servicios Educativos del MACJ.

Con base en las preguntas: ¿Cuál es la poética del objeto?, ¿Podemos resignificarlos?, ¿Cómo hacemos teatro con ellos?, se llevará a cabo esta actividad dirigida al público en general.

Detalló que el teatro de objetos es una forma de expresión escénica en la que el foco no está en la figura humana (como actores o títeres), sino en los objetos mismos. “Aquí, los objetos adquieren protagonismo y se convierten en elementos esenciales para la representación”.

Angélica Anahí Pérez Montes es diseñadora de contenidos educativos y material didáctico, y tiene bajo su responsabilidad los recorridos guiados y talleres de arte, también dirige su propia compañía de teatro, Bethlem Teatro, y lleva a cabo su trabajo de gestión artístico-cultural.

El Museo de Arte de Ciudad Juárez se ubica en Circuito José Reyes Estrada 3310, Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua. Abierto de martes a sábado, de 10 a 18 horas; domingos, de 12:00 a 17:00 horas.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More