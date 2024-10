Mujeres Artistas Hablarán De Su Práctica Pictórica Bajo La Guía De Gilberto Aceves Navarro En El Museo De Arte Moderno

En el marco del programa Ficciones de la modernidad y de la exposición Presencia infinita, que se centra en el trabajo de mujeres artistas presentes en la colección del Museo de Arte Moderno (MAM), el próximo 24 de octubre se llevará a cabo el conversatorio Mujer, arte y academia, con la participación de María Camacho, Beatriz Ezbán, Berta Kolteniuk y Patricia Soriano.

Esta actividad se realiza en colaboración con la Fundación Gilberto Aceves Navarro, institución que ha desarrollado un proyecto bajo la curaduría de María Camacho, a partir de pintoras que fueron parte del taller de Gilberto Aceves Navarro, espacio que fue muy importante en los años ochenta y noventa y parte de los 2000, como una alternativa a lo que ofrecían en su momento la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional Autónoma de México y Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

“La metodología de Gilberto, aunque en realidad él nunca escribió un manual o un método, la forma en que abordaba el fenómeno pictórico y cómo trabajaba con sus estudiantes, fue una experiencia formativa y muy relevante para la mayoría de ellos”, consideró Brenda Caro, jefa de Curaduría del MAM.

“Nuestras invitadas al conversatorio, todas pasaron por el taller y han declarado en diferentes momentos que la experiencia fue determinante para su propia práctica pictórica. Lo que nosotros quisimos hacer fue, a partir de estas coincidencias, abrir un diálogo mucho más amplio, en el cual ellas nos revelen cuál ha sido la experiencia en tanto mujeres artistas en su trayectoria profesional”.

En este sentido, las participantes compartirán con el público detalles de su experiencia académica, su formación profesional, así como sus búsquedas, cómo ha sido el camino y cómo han tenido que abrir brecha en determinados momentos. La moderación de la mesa estará a cargo de María Camacho.

Por otra parte, Brenda Caro comentó que la respuesta del público para la exposición Presencia infinita ha sido muy positiva. “La propuesta curatorial se enfoca precisamente en presentar a estas mujeres, no bajo la perspectiva de la cuota de género, sino de su importancia, relevancia y aportes a la historia del arte en nuestro país”.

El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Abierto, de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.

