Música INBAL Por La Ciudad Llega Al Instituto Nacional De Ciencias Médicas Y Nutrición Salvador Zubirán

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), invitan al público a asistir a las presentaciones que se llevarán a cabo en el marco del programa Música INBAL por la ciudad, con la participación de la soprano Zulyamir Lopezríos y el pianista Alfredo Isaac Aguilar, que tendrán lugar en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, el sábado 26 de octubre a las 17:00 h, y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán el jueves 31 de octubre a las 18:00 h.

El repertorio elegido para sendas presentaciones está integrado por cinco arias antiguas italianas anónimas O Leggiadri Occhi Belli; Se Florindo è Fedele, de Alessandro Scarlatti (1660-1725); Tu ch'hai le Penne Amore, de Giulio Caccini (1551-1618); Se tu m'ami, de Alessandro Parisotti (1853-1913); Vittoria, mio Core, de Giacomo Carissimi (1605-1674) y Concierto en Re menor, BWV 974 (piano solo), de Johann Sebastian Bach.

Luego de un receso, el dueto de concertistas de Bellas Artes regresará con cuatro gigantes de la música italiana: Ov'e la Voce Mágica, de Gaetano Donizetti (1797-1848); L'invito, Bolero, de Gioachino Rossini (1792-1868); Non t'Accostare all'Urna, de Giuseppe Verdi (1551-1618) y E L'uccellino, de Giacomo Puccini (1858-1924), éste último recordado en el primer centenario de su fallecimiento.

Para el final del concierto se reservan las aportaciones latinoamericanas con: Arrullo y Cancioncilla, del violinista, compositor y pedagogo jalisciense Manuel Enríquez (México, 1926-1994) y el ciclo Pájaros: Benteveo, Torcasita, Hornero, Tacuarita, Alférez, Pirincho, Chingolito, Gorrión, Teru-Teru y Leñatero, del pianista y compositor argentino Carlos Guastavino (1912-2000).

La soprano Zulyamir Lopezríos ha desarrollado una trayectoria de más de tres décadas como concertista de Bellas Artes. Originaria de la Ciudad de México, se ha desempeñado como cantante y docente, actualmente en la Facultad de Música de la UNAM.

Ha interpretado un amplio repertorio de música de concierto, música de cámara, sinfónica y ópera. Ha grabado el disco Sueño, además de realizar giras por Europa, Japón, Canadá, Centro y Sudamérica, así como Egipto en donde ofreció un recital de música mexicana en la Ópera de El Cairo.

El pianista Alfredo Isaac Aguilar es egresado del Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Normal de París Alfred Cortot y la Academia Internacional de Verano en la Universidad Mozarteum de Salzburgo. Se ha presentado en México, Francia, Bulgaria, Austria, Italia, Estados Unidos y España.

