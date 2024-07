Moving Borders Y El Ballet Folklórico De La Universidad De Colima Presentaron 50 Pasos Para Llegar A Ti

Get Access To Every Broadway Story



En el marco de la Temporada de Danza 2024 Palacio en Movimiento, la compañía Moving Borders, en colaboración con el Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, presentaron 50 pasos para llegar a ti, bajo la dirección de Jaciel Neri, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

El programa estuvo confirmado por dos coreografías emblemáticas y premiadas en la carrera de Jaciel Neri, así como un estreno en colaboración con el Ballet Folklórico de la Universidad de Colima. Las obras trazan un camino coreográfico que evoca la existencia humana y la fraternidad con una perspicaz mirada sobre las diferentes geografías y contextos culturales, en un viaje a la celebración de las rutas habitadas y compartidas durante 30 años de trayectoria profesional.

“Los pasos, mis pasos, nuestros pasos, una celebración de todas las coreografías cotidianas que nos hacen ‘estar' y coincidir, un catálogo corporal de pasos que dejan huella donde resuenan las voces en sonidos e historias, el poder de los cuerpos latinoamericanos”, así define Neri su coreografía de estreno: 50 pasos para llegar a ti.

La segunda coreografía, Life Steps (2006), es una reflexión acerca del camino donde se presentan cuestionamientos experienciales: ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Esta propuesta escénica indaga en el espíritu de la celebración, en la ilusión del superhéroe que llevamos dentro y la fortaleza para continuar con el siguiente paso de la vida.

Por último, el público que se dio cita en el Palacio de Bellas Artes disfrutó de la coreografía Nosotros (2011), obra que realiza un homenaje a la fraternidad construida entre varones: el juego, la complicidad, la diversión y el afecto se refrendan en el ritual de lo cotidiano, y tejen la conexión del pasado con un archivo de anhelos, melancolías y esencias que sostienen el presente.

Jaciel Neri es coreógrafo y diseñador de experiencias, licenciado en Turismo, fundador de Moving Borders y de CAM_IN-Encuentro escénico en México. Es originario de San Pedro Tlatizapan, Estado de México, realizó estudios de danza en la Fokwang Hochschule en Alemania, en el Centro de Investigación Coreográfica (Cico) del Inbal y en el Instituto Politécnico Nacional.

Su trabajo coreográfico, marcado por la mixtura de lenguajes, entre lo contemporáneo y lo folclórico, ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2015-2017 y 2020-2023.

