Llega Physical Momentum Para Estrenar Delay En El Palacio De Bellas Artes

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, presentan el estreno del montaje coreográfico Delay de la agrupación Physical Momentum de Guanajuato, en el marco de la Temporada de Danza 2024. Palacio en Movimiento.

El jueves 25 de julio a las 20:00 h se podrá disfrutar en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes de esta pieza dirigida por el intérprete, coreógrafo y pedagogo Francisco Córdova. Este montaje interdisciplinario es una investigación escénica que sumergirá a las y los espectadores en un diálogo íntimo entre el cuerpo, el sonido y el espacio.

Delay aborda temas fundamentales, como la fugacidad del tiempo y la contemplación de la existencia humana frente a la eternidad. En escena, La Luna funge como símbolo omnipresente que representa el tiempo suspendido y la constante evolución de la vida.

A través de su simbolismo visual y sonoro, la obra comunica un mensaje implícito sobre la inevitabilidad de la temporalidad humana y la trascendencia de la existencia más allá del tiempo lineal.

Physical Momentum es una compañía que se circunscribe en un contexto en el que se redefinen los motivos y las formas de la danza y la interdisciplina dentro del arte escénico contemporáneo. Su discurso coreográfico se ha desplegado en diversos escenarios y plataformas de la escena europea, latinoamericana y asiática. En 2024 la compañía, que ha sido acreedora a diversos reconocimientos y subvenciones artísticas por diversas instituciones culturales, celebra 17 años de labor escénica.

Para la agrupación, Delay representa un avance significativo en su exploración temática y estética. La obra simboliza la constante evolución de la compañía, liderada por Francisco Córdova, hacia una danza más reflexiva y multidimensional, consolidando su reputación como una voz innovadora y generacional en la escena coreográfica contemporánea.

Consulta cartelera en danza.inba.gob.mx.

