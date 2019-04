Leticia TarragÃ³ Comparte Su Retrospectiva Del Realismo MÃ¡gico Al Arte FantÃ¡stico En El SalÃ³n De La PlÃ¡stica Mexicana

Alumna del pintor Gerardo Murillo Dr. Atl, la artista visual Leticia Tarragó presenta en el Salón de la Plástica Mexicana (SPM) su exposición Del realismo mágico al arte fantástico, conformada por diversas obras, entre pinturas y estampas de diferentes periodos, que expresan en forma artística su percepción del realismo y del arte.

La muestra, que comparte espacio con la colectiva De lo real a lo imaginario y con Transfiguración del ensueño. Homenaje a Guillermo Gadda, 1945-2009, está abierta al público en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) hasta el domingo 26 de mayo.

En una polifacética carrera que no cesa, Leticia Tarragó ofrece una serie de imágenes que transportan a los espectadores a un mundo de personajes enigmáticos y atemporales, habitantes de atmósferas oníricas de cualidad matérica.

La artista Leticia Tarragó refiere que el SPM es un lugar muy entrañable para ella, porque fue uno de los primeros espacios donde comenzó a exponer, por lo que regresar con 38 obras le resulta satisfactorio y la llena de recuerdos.

Rememoró que comenzó muy joven en el mundo del arte, porque entró a la edad de 13 años a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del INBAL, y a los 19 años terminó sus estudios, para posteriormente ingresar a un taller de grabado que coordinaba Guillermo Silva Santamaría, un artista colombiano, en el que tuvo la oportunidad de conocer a Francisco Icaza y Vicente Gandía -a quienes Leonora Carrington visitaba- entre otros artistas importantes del medio del arte.

"Me encantó el grabado porque en la escuela de pintura nunca había hecho trabajos de este tipo, y a partir de ahí me encarrilé. Comencé con una invitación a una colectiva y cada dos años exponía en el Salón de la Plástica Mexicana". No obstante, agrega, "tenía ya más de 20 años que no me presentaba en el SPM, y esta exposición que hoy alberga 38 de mis obras que reflejan parte de mi niñez me pone muy contenta.

"La muestra está relacionada con esa época, cuando era muy pequeña y me gustaban los títeres y el teatro, como a mis padres. Ya más grande me hice amiga de Víctor Hugo Rascón Banda y Emilio Carballido. Entonces también crecí tras bambalinas porque a veces me encargaban algún vestuario o trabajo de utilería para teatro. Todo ese mundo del arte fue interdisciplinario en mi vida y así me formé.

"A pesar de que soy de Orizaba, un lugar tristón para mí, en la gráfica me gusta cómo funcionan el color rojo y el negro. El rojo no me parece violento; lo manejo como si fuera una presencia. A las figuras las utilizo como si fueran observadores. Me gusta soñar y puedo decir que controlo este mundo mágico", concluye la creadora.

Por su parte, la coordinadora general del SPM, Cecilia Santacruz, asevera que se trata de una exposición "relacionada con una puesta en escena, algo muy teatral para compartir su manera de abordar en la plástica el realismo mágico y el arte fantástico".

A través de esta retrospectiva, el público puede observar la forma en la que Tarragó transita del realismo mágico, que surge de nuestra propia cultura, al arte fantástico que representa los mitos del México antiguo, una realidad vinculada con la magia y la filosofía, señala Santacruz.

Originaria de Orizaba, Veracruz, Leticia Tarragó estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del INBAL, así como en la Academia de Bellas Artes de Varsovia, Polonia. Asentada en Xalapa, ha trabajado en Suiza, Países Bajos y Estados Unidos.

Su obra está habitada por relatos infantiles, ángeles, muñecas, mascotas, fotografías y muebles caros de anticuario que hablan de todo aquello que se escucha en la casa de los abuelos.

Reconocida por su obra gráfica, Tarragó también ha abordado la pintura, la cerámica e incluso el muralismo. Entre 1959 y 1975 expuso en importantes galerías e instituciones culturales de Puerto Rico, Polonia, Estados Unidos y México, principalmente.





