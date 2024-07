Las “Esculturas Sensibles” De Rodrigo Garrido Atraen Gran Cantidad De Visitantes Al Laboratorio Arte Alameda

Enter Your Email to Unlock This Article



Rodrigo Garrido: Esculturas sensibles/Sentien sculptures, exposición que actualmente se exhibe en el Laboratorio Arte Alameda (LAA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ha superado las expectativas de público que busca interactuar con estas obras que combinan la inteligencia artificial con las emociones humanas.

“A la gente le está gustando mucho y empatiza con las esculturas. En las redes sociales las personas comentan que se sienten muy identificadas con ellas”, comentó Rodrigo Garrido.

La exposición presenta dos esculturas sensibles: Product recall, la cual escribe poesía, pero cuando detecta seres humanos se pone nerviosa y ya no puede seguir escribiendo, por lo que le pide a la gente si la pueden dejar sola porque está atravesando por momentos de ansiedad.

La segunda escultura lleva por nombre Lovers, que en realidad son dos esculturas que se enamoran a primera vista y el público también se siente identificado con ese sentir. Ambas propuestas tocan la sensibilidad del espectador, por lo que ha habido largas filas para apreciarlas.

Ante este éxito, Rodolfo Garrido ha recibido invitaciones para llevar su trabajo a otros países, como el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, y recintos de Europa y de Estados Unidos.

“La necesidad de crear estas esculturas surgió de observarme a mí mismo y a los seres humanos en general, de explorar por qué somos como somos, por qué sufrimos de amor, sobre todo cuando eres joven. En este sentido, la chispa inicial fue intentar entender un poco más a mi especie y me ha sorprendido ver que las piezas están conectando mucho con la gente, la verdad no lo esperaba”.

Comentó que hablar de las emociones humanas a partir de las esculturas es algo que seguirá haciendo, por lo que ya está trabajando en nuevas piezas.

Asimismo, invitó al público que aún no ha visitado la exposición a que se dé la oportunidad de conocer estas esculturas sensibles que poseen la capacidad de percibir y evolucionar, incluso de sentir y que cada día se trata de una escultura que acaba de nacer y que por la noche morirá. “Es una propuesta de hacia dónde podría ir la escultura en lo que resta de este siglo”.

La obra del artista Rodrigo Garrido, bajo la curaduría de Paola Gallardo, explora al arte mismo a partir de procesos generados por inteligencia artificial y reflexiona sobre el entendimiento y la construcción del ser humano del siglo XXI, su relación con la tecnología y los inevitables cambios que se aproximan en el futuro.

Rodrigo Garrido dará una visita guiada el miércoles 31 de julio a las 18:00 h, titulada De la comprensión a la creación, en el marco de la Noche de Museos. El LAA se encuentra en Dr. Mora 7, Centro Histórico. Abierto de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.

