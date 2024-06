La Violonchelista Ariadna Ortega “hechizó” Al Público De Ex Teresa Arte Actual Con Un Performance Musical

Get Access To Every Broadway Story



La violonchelista mexicana Ariadna Ortega cautivó al público con su concierto-performance titulado Hechizos en Ex Teresa Arte Actual, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en el marco de la Noche de Museos.

Con la presencia de la compositora Marcela Rodríguez y ante más de un centenar de personas, la intérprete ofreció un recital avant-garde, en el que la experimentación extrema y los algoritmos se fusionaron intermitentemente.

Si bien, la idea de Ortega era sencilla: conjugar algunos fragmentos musicales de Mario Lavista, Graciela Agudelo y Marcela Rodríguez, con otros de Kaija Saariaho y Peter Eötvös, entre otros autores, para crear una nueva obra, el resultado fue excepcional.

La violonchelista incluyó poemas de José Vicente Anaya y otros escritores, con el fin de que las palabras crearan una catarsis en los espectadores y generan un “hechizo”.

El objetivo de la artista fue explorar la acústica del espacio mediante la improvisación vocal e instrumental como metodologías para la creación sonora, a través de ejercicios de memoria con repertorio contemporáneo para violonchelo.

La chelista Ariadna Ortega (1997) se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2021, donde tuvo como uno de sus principales maestros a Edgardo Espinoza. Se ha presentado con diversas orquestas y ensambles en la interpretación tanto de música clásica, como contemporánea y experimental.

Empezó a estudiar el instrumento de cuerdas a los 12 años de edad, en el taller musical de la profesora Patricia Arenas; luego haría lo mismo con Porfirio Ayala, Mónica del Águila y la Orquesta Esperanza Azteca.

