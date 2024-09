La Tallera Recibe Al Encuentro Editorial El Tiempo Está Fuera De Quicio

Con un amplio programa de actividades que integra una exposición, presentaciones de libros, lectura de poesía y espectáculos musicales, entre otros eventos encaminados a ampliar la perspectiva sobre la producción editorial como actividad artística, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) realizarán el encuentro editorial El tiempo está fuera de quicio, del viernes 27 al domingo 29 de septiembre en La Tallera, recinto de la Red de Museos del Inbal, ubicado en Cuernavaca, Morelos.

El ciclo, con el que La Tallera también conmemora una década de haber inaugurado la Escuela de Crítica de Arte (ECA), se basa en un planteamiento del filósofo Jacques Derriba (1930-2004), quien se refirió al espíritu del marxismo como un procedimiento capaz de autocrítica y caracterizó nuestra era como tiempo fuera de quicio. Además, el legado estético y político de David Alfaro Siqueiros también fue punto de referencia, con su obra cumbre La marcha de la humanidad en la tierra y hacia el cosmos, en el cual plasmó su visión de la utopía marxista.

La programación del encuentro ofrecerá este 27 de septiembre, en la Sala Principal de La Tallera, a las 12:00 h, la exposición El tiempo está fuera de quicio, pensada como escenario teatral y fantasmagórico de la feria de publicaciones y otros eventos del encuentro. Aquí, los paneles de la maqueta de La marcha de la humanidad de la tierra hacia el cosmos, el trabajo de un colectivo de artistas y la composición gráfica hecha en el piso por Gustavo Pérez Monzón en su exposición Aire, mostrarán el entrecruzamiento de imaginarios espectrales.

En el mismo espacio y hora iniciará la feria de publicaciones y el programa de actividades de tipo editorial, que se realizará hasta el 29 de septiembre con la intención de profundizar en la reflexión autocrítica sobre nuestra época. En este campo la curaduría estuvo a cargo de Amaury Colmenares, Sergio Lara y Davo Valdés, bajo la visión del escritor y editor italiano Roberto Calasso,

El encuentro incluye además la presentación de los libros Vampiros, a cargo de Tayde Bautista; Desierto Salvaje, con una conversación con los editores; Anfibias, con la participación de Daniela Prado y Alma Sandoval; la presentación editorial de Tsunami 3, antología de cuentos, ensayos y poemas escritos por mujeres y compilados por Gabriela Jáuregui; Trinidad/Lectio, del poeta Javier Sicilia; y Ediciones Odradrek dará a conocer su catálogo de publicaciones.

Entre los talleres que se ofrecerán en el ciclo editorial se encuentran: Como pienso mi proyecto editorial, a cargo de Vanessa López, de editorial La Duplicadora; Taller de escritura y performatividad escénica, con la participación de Sandra Govill; Taller de fanzine y grabado, con María Antonieta de la Rosa y Amaury Colmenares, y Taller Lo recogí del piso, en el cual Eugenia Cuevas acompañará a los participantes en la recolección de tallos, hojas, frutos, semillas y animales para hacer un herbario, entre otros.

Se efectuarán también mesas redondas, como Mujeres y edición y Producción artística, una mesa sobre la revista de literatura negra Biombo negro y la charla La edición como creación artística; se realizará la lectura de Poesías el tributo, con la presencia de destacados escritores y gestores; y se llevará a cabo la presentación musical Diálogo sonoro, a cargo de NYX Sonoro.

La programación completa y los horarios de las actividades del encuentro El tiempo está fuera de quicio se podrá consultar en la página de La Tallera, espacio que se ubica en Venus 52, Jardines de Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos.

El horario de atención a visitantes es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h. La entrada es gratuita para estudiantes, docentes, adultos mayores y personas con discapacidad al presentar su credencial vigente en taquilla. El domingo la entrada es libre para todas las personas.

