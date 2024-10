La Soprano Belinda Ramírez Y El Pianista Héctor Cruz Ofrecerán Recital De Canto Náhuatl

La soprano Belinda Ramírez y el pianista Héctor Cruz, acompañados de los comentarios de Daniel Garay, ofrecerán un recital el viernes 11 de octubre a las 17:00 h en la Biblioteca Vasconcelos, en el marco del ciclo Música Inbal por la ciudad.

El programa lleva por título Recital de canto náhuatl. Tlalticpac (Sobre la Tierra) y se compone de las siguientes obras: ciclo de canciones Nahuaxochmilli (Jardín nahoa), de Emmanuel Arias y Luna (1936); To ilhuicac tlahtzin (Nuestro padre celestial), To huey tlahtzin Cuauhtémoc (Nuestro gran padre Cuauhtémoc) e Ihcuac tlaneci (Cuando amanece), de Salvador Moreno (1916-1999).

Además, el pianista interpretará, individualmente, un Mosaico oaxaqueño, con las piezas In tlaneci (La mañana), Nonantzin (Madre mía) y Tlalticpac (Sobre la tierra), de Jorge Dájer (1926-2012); Ma nel Xochitl, ma nel cuicatl (Al menos flores, al menos cantos), de Armando Kuri Aldana (1933-2015) y Mario Kuri Aldana (1931-2013); Xino huaxcati (Se mía), de Armando Montiel (1916-1984); El feo (canción zapoteca), de Jesús “Chuy” Rasgado (1907-1948).

La soprano Belinda Ramírez se tituló como profesora de danza, con mención honorífica, por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) en 1975. Ese mismo año comenzó sus estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música. Formó parte de la compañía de zarzuela y opereta de Cristina Ortega, con la que interpretó roles protagónicos en 15 puestas en escena.

En 1985 representó el papel estelar de Jenny Lind en la revista musical Barnum, bajo la dirección de Manolo Fábregas. Su repertorio abarca papeles principales de ópera y opereta, como El murciélago, La traviata, Carmen, Bastián y Bastiana, Florencia en el Amazonas y Payasos. Desde 1990 forma parte del grupo Solistas Cantantes de Ópera del Inbal.

El pianista Héctor Cruz, originario de Oaxaca, inició estudios musicales con su padre Timoteo Cruz. Cursó la Licenciatura en Piano en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con Jesús María Figueroa, además de participar en cursos con Frank Fernández y Jorge Luis Prats. Tomó clases particulares con Istvan Nádas y Manuel Delaflor. Ha trabajado con directores de coro y orquesta, como José Luis González, Jorge Medina, Alfredo Domínguez, Ramón Romo y Horacio Franco.

Desde 1995 es pianista del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y maestro repertorista de la Facultad de Música de la UNAM. Se ha presentado en las salas más importantes de México y ha realizado giras por Francia, Estados Unidos, Alemania y Perú. Actualmente está comisionado como pianista en la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

