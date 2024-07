La Secretaría De Cultura Y El Inbal Rinden Homenaje A Gabriel Macotela Por 50 Años De Trayectoria Artística

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) rendirán un sentido homenaje al artista plástico, escenógrafo, editor y músico Gabriel Macotela, con motivo de su destacada trayectoria artística multidisciplinaria a lo largo de cinco décadas.

Organizado por el Inbal, a través de la Coordinación Nacional de Artes Visuales y en el marco del programa de reconocimientos Trayectorias notables de las artes en México, dicho homenaje se llevará a cabo el jueves 1° de agosto a las 18:00 h, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Con medio siglo dedicado a la creación artística, el maestro Gabriel Macotela se distingue por la reflexión crítica de su entorno y la experimentación creativa en la que siempre entrevera la música y las artes visuales. Protagonista de grupos y colectivos desde su juventud, Macotela también se destaca por su profundo activismo y compromiso social desde las artes.

La amplia producción artística de Macotela también refiere a su mundo interior, sus sueños, inquietudes e intereses. Motivo constante en su obra son las ciudades y su compleja estructura que el artista deconstruye para crear nuevos territorios visuales, o los barcos y navíos, otra de sus pasiones, los cuales descompone en planos que al mismo tiempo se yuxtaponen. El mundo visual de Gabriel Macotela es uno donde confluye la realidad y la posibilidad de otras formas de existir.

Este homenaje será también una celebración de su vida y generosidad. El maestro estará acompañado por la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López; la coordinadora nacional de Artes Visuales, Lluvia Sepúlveda; Berta Kolteniuk, Angélica Abelleyra, Luis Ignacio Sainz, Juan Aceves, Mardonio Carballo, Gustavo Monroy y Arturo Márquez, quienes compartirán con los asistentes sus reflexiones sobre la vida y obra del Mtro. Macotela. Sobre el artista

Gabriel Macotela nació en Guadalajara, Jalisco, el 7 de agosto de 1954. En la Ciudad de México ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, del Inbal, y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (San Carlos) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue alumno de Gilberto Aceves Navarro y miembro del grupo SUMA. En 1977 fundó Cocina Ediciones y en 1985 la librería El Archivero.

Su primera exposición individual tuvo lugar en la Casa del Lago de la UNAM, en 1976, y desde entonces ha realizado varias presentaciones más, en forma individual y colectiva, tanto en México como en Estados Unidos, Cuba, Argentina, Ecuador, Brasil, Francia, España, Bélgica, Alemania e India, entre otros países.

Ha participado en las bienales de La Habana, Sao Paolo, Buenos Aires y Cuenca, donde su obra ha recibido menciones honoríficas y ha obtenido distinciones como el Premio de Adquisición del Inbal (1998), Premio Juguete-Arte-Objeto del Museo José Luis Cuevas (1993), la Beca del Programa Fomento de Proyectos y Conversiones del Fonca (1998) y formó parte del Sistema Nacional de Creadores Artísticos en 1993 y 1997.

En 2014, en el marco de la celebración de sus 60 años de vida y cuatro décadas de trayectoria como pintor, escultor, grabador, dibujante y escenógrafo, realizó un mural en la Facultad de Medicina de la UNAM, otro en el Museo Casa León Trotsky y la exposición retrospectiva De la Vida en la Galería Machado Arte Espacio.

