La Sala De Arte Público Siqueiros Organiza Visita Guiada Para Comunidad Sorda

La Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas (que se celebra cada 23 de septiembre), llevará a cabo una visita guiada en Lengua de Señas Mexicana el sábado 12 de octubre a las 15:00 h, a cargo de la intérprete Angélica Melesio.

La visita guiada estará dirigida a la comunidad sorda con el propósito de dar a conocer los murales de David Alfaro Siqueiros albergados por el museo, como el Mural para una escuela del Estado de México (1972-1973), obra ubicada en el muro oriente del patio de murales de la Sala; Homenaje a Vietnam (1968-1970), pintura acrílica sobre masonite, localizada en el muro oriente y muro poniente; y Trazos de composición espacial del mural La marcha de la humanidad (1972-1973), acrílico, carboline y fotografía sobre madera, la cual integra tres reproducciones fotográficas ubicadas en el muro norte.

Los tres murales dentro del recinto reúnen técnicas y procesos diversos, como son la integración de escultopintura en lámina de acero y la incorporación de reproducciones fotográficas de obra mural colocadas a muro, o pegadas con chinchetas, en ubicaciones específicas que le permitieron a Siqueiros crear trazos de composición espacial monocromáticos y bien definidos.

Con este conjunto de intervenciones, el artista buscó difundir sus postulados sobre la composición mural y la integración de la arquitectura, la escultura y la pintura, rasgos característicos de la última etapa del muralismo.

El Mural para una escuela del Estado de México, ubicado en la que fuera la cochera de su casa, pero, una vez convertida en Sala de Arte Público Siqueiros y taller eventual, entre 1972 y 1973, pintó la propuesta para un proyecto mural que ejecutaría en el Estado de México, misma que el tiempo no le permitió concretar.

Este esbozo fue planeado para abarcar parte del piso, con lo que se apreciaría la idea del artista acerca de la integración plástica en los espacios arquitectónicos como una unidad. Al caminar sobre una parte de la obra los visitantes tendrían la sensación de estar en una caja plástica.

En Homenaje a Vietnam, Siqueiros realizó estos cuadros como crítica a la invasión por parte de Estados Unidos dicho país. Las pinturas fueron concebidas de modo independiente; en 1972 viajó a Japón como parte de una exposición retrospectiva del artista. Posteriormente, en la propia Sala de Arte Público, su autor borró las fechas de los cuadros, los montó al muro y, por medio de trazos geométricos y gestos pictóricos, los integró en una unidad.

En esta serie se reconoce el uso reiterado de la técnica que Siqueiros denominó “accidente controlado”, procedimiento que consiste en el ejercicio espontáneo y azaroso del escurrimiento de pintura. El muralista logró equiparar referencias a figuras vegetales y florales con elementos de acción y consecuencia bélica. De esta manera, Siqueiros buscaba aludir, al mismo tiempo, al contexto oriental y conformar una imagen violenta y dinámica. En este periodo de trabajo su obra se caracterizó por un alejamiento importante de la figuración. A través del uso de materiales industriales llevó la experimentación técnica y compositiva que había desarrollado en años anteriores a soluciones que integran la pintura al espacio arquitectónico en el que se inscribe.

Trazos de composición espacial… es un conjunto mural ubicado en la planta baja del recinto del Inbal, en el espacio denominado Sala de murales. La exploración espacial siqueiriana buscaba dar a sus obras una ilusión óptica de movimiento, monumentalidad y unidad pictórica continua.

David Alfaro Siqueiros consiguió esto a través de un complejo método matemático conocido como poliangularidad. Creado por él, consiste en trazar, sobre la superficie a pintar, un conjunto de líneas angulares y entrecruzadas que eliminan las aristas en los muros de la arquitectura para hacer coincidir la pintura mural con el espacio.

Para el artista fue importante que las y los asistentes a la Sala de Arte Público conocieran este tipo de estudios, por lo que, hacia 1972, luego de adaptar lo que fue la sala–comedor de su casa, Siqueiros montó sobre los muros fotografías a color del proceso de creación de su entonces recién concluido mural La marcha de la humanidad.

Partiendo de estas imágenes, pintó una serie de trazos y líneas que se prolongan hacia los muros y que explican lo que denominó Estudio del método de composición de la pintura mural. En 1972, reprodujo esta obra en piroxilina sobre lona para su exposición retrospectiva en el Museo Central de Tokio. La obra ha sido restaurada en 2010, y de 2017 a 2022, por especialistas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) del Inbal.

Angélica Melesio es intérprete, traductora y mediadora de Lengua de Señas Mexicana. Pertenece a Encuentros de Comunidades Sordas (Ecos); al Laboratorio de lo Invisible, Cine para imaginar; a la Federación Nacional de Artes para Sordos (Fenartesor); Las hijas de Lilith, AC; Mujeres Unidas con Salud, Amor y Seguridad (Musas) AC, entre otras. La Sala de Arte Público Siqueiros se ubica en calle Tres Picos 29, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Abierta de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h.

