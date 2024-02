La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Rememora El 130 Aniversario Luctuoso De Adolphe Sax, Creador Del Saxofón

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentará dos estrenos durante su cuarto programa de la Primera Temporada 2024, bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez y el saxofonista Rodrigo Garibay como solista invitado, el jueves 29 de febrero en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 20:00 horas y el domingo 3 de marzo en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música a las 12:00.

En conmemoración del 130 aniversario luctuoso de Adolphe Sax, músico y constructor de instrumentos musicales belga, creador del saxofón, la OCBA estrenará a nivel mundial el Concierto para sax tenor y cuerdas, escrita en 2021 por el compositor mexicano Leonardo Coral, quien la dedica a Rodrigo Garibay. Coral define la obra como: 15 minutos un poco filosóficos con un final de pachanga.

Garibay interpretará también por primera vez en México el Concierto para sax soprano (1980), de Alan Hovhaness, considerado el concierto más romántico jamás escrito por él, pues asemeja un poema melódico tonal o aria.

Y para cerrar su presentación, la OCBA estrenará a nivel mundial Extrapiradius, para cuerdas y piano descontinuo; obra escrita por el compositor mexicano Eduardo Angulo. Su obra incluye música sinfónica, de cámara y coral, así como conciertos para piano, arpa, clavecín, viola, guitarra, flauta, etc.

Rodrigo Garibay, saxofonista mexicano, quien ha participado en la grabación de más de 70 películas, y como compositor, ha realizado la música de varios cortometrajes y largometrajes.

Para más información acerca de la programación, consultar la página www.ocba.bellasartes.gob.mx y en las redes sociales @Orquesta de Cámara de Bellas Artes y @ocba_mx

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.