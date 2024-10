La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Interpretará A Schubert, Mozart Y Herbert, Con El Programa Armonías Sin Fronteras

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presenta su cuarto programa de la Segunda Temporada 2024, titulado Armonías sin fronteras, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez, el jueves 10 de octubre a las 20:00 h.

El repertorio está conformado por Obertura para cuerdas en Do menor, de Franz Schubert; La pequeña serenata nocturna, de Wolfgang Amadeus Mozart, y Serenata para cuerdas, de Victor Herbert.

Franz Schubert, considerado uno de los fundadores del movimiento de la música romántica, no ganó fama hasta después de su muerte temprana, a los 31 años. La Serenata para cuerdas es una hermosa y romántica obra que ilustra el talento compositivo y el don para la melodía que Victor Herbert plasmó en 1884. Sin duda causará una buena impresión en este concierto.

La pequeña serenata nocturna, de Mozart, es una obra de carácter ligero, alegre y despreocupado, acorde con la función de este género musical, dedicado a amenizar actos sociales.

Los boletos se pueden adquirir en taquillas del recinto, de lunes a domingo de 11:00 a 19:00 horas y por el Sistema Ticketmaster.

Para más detalles de la programación consulta: Orquesta de Cámara de Bellas Artes en www.ocba.bellasartes.gob.mx.

