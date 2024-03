La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Estrenará Tres Momentos, De Ella Ponce

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), bajo la dirección huésped de la mexicana María Antonia González, se presentará el jueves 7 y el domingo 10 de marzo 2024 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 20:00 horas y en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, a las 12:00, respectivamente.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la OCBA ha preparado un programa especial que comprende el siguiente repertorio: Romanza, de Jean Sibelius; Sinfonía para cuerdas núm. 4, de Felix Mendelssohn; Tres momentos, de Ella Ponce Uribe; Preludio y fuga núm. 2 Op. 16, de Clara Schumann; Notturno, de Antonín Dvořák, y Serenata núm. 2, de Robert Fuchs.

Se presentará el estreno en México de la obra Tres momentos, de la percusionista y compositora chileno-panameña, Ella Ponce Uribe.

Jean Sibelius compuso Romanza, una breve obra para orquesta de cuerdas, en 1904, cuando su estilo seguía siendo romántico. Fue estrenada con el nombre de Andante en Turku, Finlandia, por la orquesta de Turun Soitannollinen Seura, dirigida por el propio Sibelius.

Los 3 preludios y fugas, de Clara Schumann, una de las compositoras más influyentes de la era romántica, son un testimonio de su talento y valiosa contribución al Romanticismo. Para conmemorar el 205 aniversario de su nacimiento la OCBA interpretará su Preludio y fuga núm. 2.

Para conmemorar el 120 aniversario luctuoso de Antonín Dvořák, uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XIX, se interpretará Notturno, cuyo estreno fue en el Crystal Palace de Londres, el 22 de marzo de 1885, bajo la dirección del propio Dvořák.

Además, se recordará el 215 aniversario del nacimiento de Felix Mendelssohn con la interpretación de su Sinfonía para cuerdas núm. 4 en Do menor. Obra de tres movimientos compuesta en 1821.

María Antonia González Gómez, directora, egresada de la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, inició su formación en Dirección de orquesta con los maestros Gina Enríquez y Gonzalo Romeu, dando continuidad a su preparación con los maestros Mario Benzecry, en Argentina, y con Ángel Luis Pérez Garrido, de España. Participó en los talleres de capacitación de directores en Fomento Musical con maestros como Kurt Redel, Mark Laycock, Eduardo Diazmuñoz, Francisco Savín, Enrique Bátiz, Guillermo Salvador, Enrique Barrios, entre otros, durante los cuales dirigió la Orquesta Sinfónica, Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Puebla, Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Orquesta Sinfónica de Carabobo en Venezuela, así como la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, y la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Directores de Orquesta organizado por el Sistema Nacional de Fomento Musical.

Para más información de la programación consulta la página www.ocba.bellasartes.gob.mx.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.