La Muestra Siqueiros Y Los Artistas Americanos. Casos De Estudio Incluye Piezas De Cecilia Marcovich

La obra plástica de la artista argentina Cecilia Marcovich (1894-1976) se vio caracterizada por el activismo social y la búsqueda de los derechos equitativos para las mujeres, así como por su tendencia educativa y deseo de formar a las nuevas generaciones. Es un claro ejemplo de la influencia que alcanzó el muralismo mexicano en la escena artística argentina de la época.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) recuerda los 130 años del nacimiento de esta artista, cuyo trabajo actualmente forma parte de la exposición Siqueiros y los artistas americanos. Casos de estudio que se presenta en el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG).

Nacida el 18 de septiembre de 1894 en Harlau, Rumania, Cecilia Marcovich fue escultora, pintora, docente y activista. Realizó una carrera que superó las posibilidades de su momento dentro de los derechos de las mujeres, promoviendo acciones que desafiaban las expectativas del género, como su integración al debate político y la promoción de los valores democráticos de su país.

Su trabajo plástico ha sido expuesto en importantes muestras individuales y colectivas, realizadas en distintos museos del mundo, entre ellos el Salón Peuser, Salón des Tuileries de París y Galería Van Riel; y ha sido galardonada a través de diversos reconocimientos, como el Premio Jockey Club que obtuvo por su obra monumental Niña de color.

Dirigió el taller de pintura y escultura en la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, además fundó la escuela-taller Asociación Plástica Argentina.

Después de su fallecimiento en 1976, se creó el Proyecto Marcovich con el propósito de rescatar el legado de esta destacada artista y difundirlo entre las nuevas generaciones. Algunas de sus piezas más destacadas y que se encuentran expuestas en la muestra Siqueiros y los artistas americanos. Casos de estudio del MACG son: Mujeres en marcha, proyecto mural donde retrató una manifestación de mujeres que reclamaban la equidad de género; y los retratos de mujeres mestizas que realizó durante diversos viajes por el norte de Argentina. Así como las piezas Madre e hija, Hombre trabajando de la serie Hornos de Zapla, y las ilustraciones para la revista Expresión.

Asimismo, la foto de Humberto Rivas, Cecilia Marcovich en su casa-museo, en Guardia Vieja, Buenos Aires (1970), y otras fotografías de Cecilia Marcovich en diferentes momentos.

“Marcovich fue una artista argentina que se encontraba produciendo al mismo tiempo que los integrantes del Equipo Poligráfico, con quienes más de una vez compartió espacios e ideas debido a su participación en la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores. Coincidió con la visión de Siqueiros respecto al arte comprometido con las luchas revolucionarias y sus activismos se desarrollaron de forma paralela, con la notable diferencia de que Marcovich tuvo una destacada labor en la búsqueda de derechos equitativos para las mujeres”, escribió la curadora Isabel Sonderéguer.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More