La Mecánica De Los Sueños, Puesta En Escena Que Revela A Las Infancias Algunos Secretos Teatrales

Una aventura escénica que permite acercar a las niñas, niños y jóvenes a la magia que se oculta tras bambalinas en un teatro, es lo que ofrece la obra La mecánica de los sueños que presentará 25 Producción y la Caja de Teatro en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, del 17 de agosto al 6 de octubre, sábados y domingos, a las 12:30 h.

Organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, la obra, realizada por Saúl Enríquez y Mariana Hartasánchez, a partir de una idea de Félix Arroyo, Giselle Sandiel y Matías Gorlero, retoma un argumento sobre una decadente compañía teatral que lleva 400 años contando una vieja historia de piratas, a partir de la cual se desarrolla un viaje por la mecánica teatral que permite acompañar a los personajes a lo largo de sus travesías, dentro de un juego escénico interactivo y con una buena dosis de comicidad.

De esta forma se desarrolla una pieza escénica en la que se establece una interacción cercana con el público, quien recibirá instrucciones sobre lo que deben hacer durante la obra, la cual descansa en gran medida en los artificios lumínicos, los despliegues escenográficos y la vistosidad de los vestuarios.

“La mecánica de los sueños busca mostrar a las jóvenes audiencias la forma en la que las máquinas teatrales, el vestuario, la iluminación y la interpretación histriónica pueden recrear mundos imaginarios tangibles y asombrosos que trascienden el mero espectro visual del que depende la virtualidad del ciberespacio”, dijo Mariana Hartasánchez, directora artística de la obra.

Las niñas y niños que sean partícipes de la experiencia interactiva que nos proponemos desarrollar, accederán a algunos secretos teatrales que ellos mismos podrán reproducir en pequeña escala, en sus propios hogares, con sus hermanos y amigos, agregó.

“Deseamos que este montaje se convierta en una fuente de inspiración para que nazcan pequeños teatros domésticos en cientos de casas mexicanas, donde, deseablemente, en vez de encender una computadora, habrá infantes que fabricarán con sábanas las velas de un barco, los vestidos de personajes estrambóticos o los telones detrás de los cuales jugarán con las sombras proyectadas por una lámpara de mano.

“Nos interesa desatar la imaginación desbocada que conduce a la exploración de los alcances artísticos del cuerpo y de los objetos con los que interactuamos cotidianamente. Creemos que en cada ser humano existe una necesidad latente de expresar mediante melodías, palabras, dibujos, mecanismos ingeniosos y movimientos corporales el inmenso caudal de emociones y sueños que habitan nuestras inquietas mentes”.

Para la dramaturga, el teatro no es nunca un espectáculo que mantiene en la pasividad a los espectadores, busca siempre generar reflexiones activas que transforman de una u otra forma la percepción cotidiana de quienes son convocados por esta experiencia vital y colectiva. “La magia de nuestro arte consiste, principalmente, en revelar que la realidad puede transformarse. Una parte importante de la vida de las y los niños transcurre en el universo virtual, por lo que cada vez es necesario que los artistas escénicos les revelemos las posibilidades imaginativas, lúdicas y liberadoras que tienen las artes vivas”.

En La mecánica de los sueños participan los actores: Margarita Lozano, Eduardo Siqueiros, Flor Benítez, José Grillet, Angélica Bauter, Daniel Berthier y Priscila Rosado. El diseño de escenografía es de Félix Arroyo; el diseño de iluminación está a cargo de Matías Gorlero; el diseño de vestuario es de Giselle Sandiel; la dirección de movimiento y coreografía es de Arantza Muñoz Montemayor; y la música original de Dano Coutiño. Cabe señalar que la obra suspende función los días 15 y 29 de septiembre.

Mariana Hartasánchez es fundadora y directora artística de la compañía de teatro independiente Sabandijas de Palacio. De 2019 a 2021 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Sistema de Apoyos a la Creación y Productos Culturales y escribió 14 textos dramáticos en el proyecto “Cuota de género”. Entre los últimos proyectos que ha dirigido se encuentran: Emilia, La habitación como metáfora del mundo, Olvida todo, Karaoke Godín, La Historia de tu vida y Bicéfalo.

Saúl Enríquez, dramaturgo, guionista y director de escena, es director artiìstico de Nunca Merlot Teatro, con 15 anÞos de trayectoria. Tiene 43 obras escritas, 8 publicadas; 22 montajes propios y maìs de 50 montajes en manos de otros directores. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de 2018 a 2021, ha sido director artístico de la Muestra Nacional de Teatro en dos ocasiones. Su proyecto más reciente: Amor, laberintos para cuerpos y pantallas, se estrenoì en Almagro, EspanÞa.

