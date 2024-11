La Idea Y La Odisea, De César Martínez Y Ex Teresa Arte Actual, Se Suben Al Metro De La Ciudad De México

En el marco del programa “El Metro te invita a los museos" de la Dirección de Medios del Sistema de Transporte Colectivo (STC), la vitrina de exhibición de la estación Zócalo-Tenochtitlan invita al público a conocer la exposición La idea y la odisea, del artista y performancero César Martínez, con imágenes que dan cuenta de la puesta museográfica en Ex Teresa Arte Actual y de las acciones gastronómicas que el artista realiza como parte de las actividades de esta exposición.

Un par de pequeñas esculturas de personajes históricos elaboradas con chocolate ofrecen tan solo una probadita de lo que se puede encontrar en La idea y la odisea, la cual estará abierta al público hasta el 9 de febrero de 2025 en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Con la extensión de esta exposición en la estación Zócalo-Tenochtitlan se busca compartir el quehacer de Ex Teresa Arte Actual y difundir la trayectoria de uno de los artistas más expresivos y versátiles del arte contemporáneo: César Martínez. Además, el punto de exhibición en el metro Zócalo adquiere un valor simbólico para el artista, al localizarse en el corazón de la Ciudad de México, muy cerca de edificios emblemáticos de la historia del país, como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, pues su obra está pensada para interactuar con el entorno y reflexionar sobre aspectos históricos y sociales de México y el mundo.

A través de esta pequeña ventana al Ex Teresa se invita a los usuarios del STC Metro y al público en general a conocer este espacio de arte contemporáneo, alojado en lo que fuera el templo y convento de Santa Teresa la Antigua de la orden de las carmelitas descalzas, hoy catalogado como monumento histórico y colonial del siglo XVII. La muestra de La idea y la odisea permanecerá en exhibición en la vitrina de la estación Zócalo-Tenochtitlan hasta el 15 de enero de 2025.

La exposición de César Martínez se puede visitar en Ex Teresa, ubicado en Lic. Verdad 8, colonia Centro, a tan solo unos pasos de la estación Zócalo-Tenochtitlan. Entrada libre, martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.



