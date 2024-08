La Galería José María Velasco Presenta Raíces Ancestrales Y Patrimonio Cultural Del Barrio De Tepito

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, la Galería José María Velasco (GJMV), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), se adhiere al proyecto del Consejo de Guardianes del Barrio de Tepito que presenta la cuarta jornada de Raíces ancestrales y patrimonio cultural del Barrio de Tepito.

Con el objetivo de promover la cosmovisión ancestral de esta zona urbana a través de sus ritos y tradiciones, así como fortalecer la identidad y mejorar la convivencia de los habitantes, la GJMV y el Consejo de Guardianes llevarán a cabo diversas actividades los días 9, 13 y 23 de agosto. El programa incluirá conferencias, talleres, rituales, conciertos y venta de artesanías.

Además, se realizará una venta de artesanías para apoyar el consumo local. Entre las actividades destacadas, se ofrecerá al público una exhibición de Xilam, impartida por Maricela Ugalde Velázquez de León, presidenta de la Asociación de Artes Marciales Prehispánicas Xilam, el primer arte marcial mexicano, con una trayectoria de 35 años.

Xilam está estructurado con base en tres formas indígenas de pelea: mexica, zapoteca y maya. El sistema, desde el primer nivel hasta el séptimo, incluye teoría, técnica, práctica y ceremonia de grado, con 36 formas básicas que implican más de 1000 movimientos corporales y sus variaciones, tanto izquierdas como derechas, así como sus aplicaciones.

El Colectivo Tepito Nueva Tenochtitlan invita a los asistentes a participar en el Taller de Serigrafía sobre Tela, donde los participantes interpretarán en códices las ideas de la comunidad, plasmadas en una tela como piezas finales. Esta actividad es apta para todas las edades. También se organizará un taller de manualidades con reciclado para niñas y niños, a cargo de Casa Barrio Tepito y el Consejo de Guardianes del Barrio de Tepito.

La jornada concluye el 23 de agosto con la caminata sagrada “Honrando la memoria ancestral recorriendo los pasos de nuestro abuelo Cuauhtémoc”. El punto de reunión será la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. La caminata se realizará por la unidad habitacional, avenida Reforma y calle de Constancia, hasta llegar a la Parroquia de la Conchita Tequipeuhcan.

Estas actividades son con la finalidad de retomar las raíces ancestrales y culturales de Tepito, considerado uno de los tres barrios originarios de la alcaldía Cuauhtémoc, junto con San Simón Tolnahuac y la Romita. De esta manera, se busca evocar la memoria histórica de los hechos ocurridos el 13 de agosto de 1521, como último reducto de la resistencia mexica.

Estas actividades se llevan a cabo en estrecha colaboración con la comunidad y diversas redes culturales de esta zona urbana. El acceso será gratuito.

