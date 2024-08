La Exposición Sebastian Fund. La Verdad De Las Máscaras Destaca El Papel De Estas Piezas Como Símbolos Duales

“El hombre miente por naturaleza, dale una máscara y te dirá la verdad”, afirmaba el escritor inglés Oscar Wilde. Esta es una de las premisas a partir de las cuales está integrada la exposición Sebastian Fund. La verdad de las máscaras, en cual el artista muestra una parte de los resultados de su trabajo durante tres años como miembro del Sistema Nacional de Creadores y que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de la Estampa (Munae).

El proyecto gira en torno a tres técnicas gráficas: heliograbado intervenido, litografía y xilografía/colografía/chino colle, bajo el denominador común de la máscara como elemento lleno de significados, resonancias históricas y autobiográficas.

La muestra ha tenido una importante respuesta por parte del público, al que le llaman la atención particularmente las obras de gran formato, como es el caso del Autorretrato realizado en 2022, del cual se exhibe tanto la matriz como la xilografía, colografía y chine-collé. En la matriz o placa, el artista incluyó retazos de tela que le dieron a la obra final un aspecto de mortaja.

Mención especial merece Gemelos del tiempo, litografía a nueve tintas que destaca por su colorido, en el que sobresalen las tonalidades verdes y las líneas oscuras que perfilan los dos rostros que aparecen en esta pieza.

Otra pieza destacada es Shere-Khan, de la cual se exhibe la placa para xilografía, que alude al personaje de El libro de la selva, de Rudyard Kipling, tigre de bengala que se propone matar a Mowgli, el protagonista de la historia.

En la obra La máscara habitada III se utiliza una pieza de diablo tallada en madera, elaborada por el maestro mascarero Octavio López, originario de Coyolillo, Veracruz. Estas máscaras, que representan el bien y el mal, son parte integral de las liturgias locales y reflejan el sincretismo entre las culturas originarias y la tradición española.

Sebastian Fund recurrió a figuras y animales míticos como inspiración para las obras que componen esta exposición, como se aprecia en Eco, que conjuga la figura mítica de la ninfa con el mismo nombre, condenada a repetir todo lo que escuchara sin la capacidad de hablar por ella misma, y animales mitológicos como el cuervo, símbolo de mal augurio, de acuerdo con la ornitomancia, una de las artes adivinatorias que hacía predicciones a partir del comportamiento de las aves.

El miércoles 28 de agosto, a las 18:30 h, en el marco de la Noche de Museos, Sebastian Fund ofrecerá una visita guiada por esta exposición temporal en la que explicará las piezas que conforman su muestra, así como el proceso y contexto de creación de estas obras que buscan propiciar en el público una reflexión sobre las máscaras metafóricas que cada persona utiliza como herramienta social.

En opinión del curador de la muestra, el investigador, docente y crítico de arte Juan Bautista Peiró López, la alusión a la frase de Oscar Wilde, que sirve como punto de partida de la exposición, señala cómo aquello que somos incapaces de decir directamente, dando la cara, nos atrevemos a decirlo de forma anónima.

Añade que las máscaras han desempeñado un papel significativo en diversas culturas, funcionan como símbolos duales, ya que protegen nuestra identidad al tiempo que nos permiten expresar nuestros sentimientos con mayor libertad.

Cabe destacar que Sebastian Fund impartirá el taller Máscara gráfica, actividad que consta de tres sesiones en las que los participantes, con o sin nociones de dibujo, conocerán y explorarán la colografía, técnica gráfica con la que crearán una máscara.

Este taller gratuito se realizará los días 29, 30 y 31 de agosto, de 12:00 a 15:00 h. El cupo está limitado a 12 personas, principalmente de 18 años en adelante. Las inscripciones deben realizarse al correo: munae.comunicacion@inba.gob.mx

