​​​​​​​La Escuela De Laudería Del Inbal Promueve La Ciencia Aplicada Al Arte Del Violín

La Escuela de Laudería, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), invita al ciclo de Exposiciones sobre Ciencia Aplicada al Violín, encuentro diseñado para destacar cómo los avances científicos están transformando la construcción y optimización de instrumentos musicales.

Este evento se realizará el 13 de diciembre en el patio central de la Escuela de Laudería, ubicada en Santiago de Querétaro, Querétaro, y forma parte de los esfuerzos de la institución para conectar la tradición musical y la investigación científica, mostrando cómo la acústica, el diseño y la ciencia de materiales pueden integrarse para perfeccionar instrumentos como el violín.

De acuerdo con Jesús Alejandro Torres, profesor, investigador y director del Laboratorio de Acústica de la Escuela de Laudería, “el Ciclo de Exposiciones refleja nuestro compromiso con la formación de lauderos altamente capacitados y con la promoción de metodologías innovadoras en el área".

"Buscamos divulgar las investigaciones realizadas en el laboratorio, especialmente los análisis acústicos que llevamos a cabo, profundizando en la comprensión y perfeccionamiento de instrumentos como el violín", señaló.

El Laboratorio de Acústica ha encabezado investigaciones que exploran la interacción entre principios de diseño, física y ciencia de materiales para desarrollar técnicas en la comprensión y perfeccionamiento de instrumentos como los violines. Por ello, este espacio se ha consolidado como un referente para estudiantes y académicos interesados en los aspectos técnicos y científicos en la disciplina de la laudería.

El evento estará abierto a la comunidad estudiantil, docente y al público interesado en el tema, brindando una oportunidad para conocer de cerca las metodologías y descubrimientos realizados en el Laboratorio, donde la ciencia y la tradición convergen para enriquecer el arte musical.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More