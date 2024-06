La Compañía Nacional De Ópera Festeja El 90 Aniversario Del Palacio De Bellas Artes Con La Gala Ramón Vargas

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Compañía Nacional de Ópera (CNO) y Fundación INBA realizarán la Gala con Ramón Vargas el jueves 4 de julio a las 20:00 h en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en el marco del 90 aniversario del recinto.

“Estoy muy contento”, expresó Ramón Vargas en conferencia de prensa al anunciar la presentación con que festejará el 90 aniversario del máximo recinto cultural del país, así como los conciertos que tendrán los integrantes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, del cual es fundador y maestro.

Acompañado por el subdirector general de Bellas Artes, Héctor Romero Lecanda; de la directora de la Compañía Nacional de Ópera, María Katzarava, y el reconocido pianista Ángel Rodríguez, el tenor mexicano señaló que es un “privilegio” volver a celebrar al escenario más importante de la ópera en México, como lo hizo en su 50 aniversario y como también, aseguró, lo hará cuando se cumplan los 100 años.

“Ya pasaron 40 años, el Ramón Vargas de entonces era un cantante con muchas esperanzas, con mucho vigor, con muchas ganas de aprender. Ahora sigo siendo el mismo, solamente con una posición más de tranquilidad”, dijo y agregó: “ahora me siento agradecido con la vida, con la música, con este teatro que me vio nacer y crecer, y eso es lo que lo que celebro también con ustedes”.

Respecto al programa que interpretará, adelantó que será muy divertido, porque estará acompañado por el Coro del Teatro de Bellas Artes y de su amigo el pianista Ángel Ramos, pero resaltó que compartirá una obra que para él es muy significativa, el aria Una lágrima furtiva, de la ópera El elixir de amor, de Gaetano Donizetti. “Es la obra con la que nací como cantante y sigo cantando, con la que gané concursos, audiciones y contratos en todo el mundo. Va a ser un momento especial”.

Abundó que abordará Va Pensiero (Nabucco), de Giuseppe Verdi; Non t'amo più, de F. Paolo Tosti; Coro a Bocche chiuse (Madama Butterfly), de Giacomo Puccini: “Voy a cantar algunas canciones de Verdi muy significativas. Como escribía canciones y luego óperas, en algunas de las piezas se escucharán acentos de trovador muy interesantes.

“La segunda parte va a ser diferente, porque nos vamos a la música de Italia y después con la de México, porque estamos celebrando a México, también con estos 90 años del Palacio de Bellas Artes. Habrá música desde Manuel M. Ponce, Agustín Lara, hasta don Armando Manzanero. Creo que interpretar estas obras en el máximo recinto cultural del país es dar un lugar a estos compositores de toda la vida, con canciones que son nuestras, en las cuales nos representamos todos los mexicanos”.

Sobre las galas que ofrecerá el Estudio de la Ópera, las cuales se realizarán este 28 y 29 de junio en el Jardín Escénico, enfatizó que ha estado trabajando con sus integrantes y, junto con María Katzarava, decidieron un programa sobre Gioachino Rossini: “Rossini es un compositor fundamental en la historia del canto, casi todos han pasado por sus obras, porque ofrece flexibilidad y control, que es lo más difícil de obtener. Hemos planeado pasajes de sus óperas más famosas, como El barbero de Sevilla, Cenicienta, pero también de las menos conocidas: El viaje a Reims o La donna del lago.

Por su parte, Héctor Romero recordó que “Ramón Vargas está en su casa. Él no solamente ha cantado, sino también impulsado a varias generaciones de cantantes a través del EOBA, y ha estado en los principales momentos del Palacio de Bellas Artes. Él fue el primero que dijo ‘yo quiero celebrar al Palacio de Bellas Artes en sus 90 años y por eso nos da gusto tenerte con nosotros.

“Estamos de manteles largos, señaló en su momento la soprano María Katzarava, quien recordó que tanto Ramón Vargas como el pianista Ángel Rodríguez fueron sus maestros, por lo cual esta no “será una gala más, sino un un concierto memorable e inolvidable con dos artistas que serán un volcán en el escenario”.

Finalmente, Angel Rodriguez celebró la oportunidad de presentarse con “un amigo de 29 años. Hemos colaborado por tantos años y logrado una complicidad no solo musical, también humana. Te agradezco mucho Ramón por haber sido mi maestro, mi cómplice de grandes aventuras musicales y por esta oportunidad que me das de participar de tus 40 años de carrera y los 90 años del gran Palacio de Bellas Artes.

Ramón Vargas es uno de los principales tenores de la actualidad y uno de los más solicitados a nivel mundial. Nacido en la Ciudad de México, estudió en el Instituto Cardenal Miranda de esta ciudad, con Antonio López y Ricardo Sánchez. Tras ganar el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, debutó con Lo Speziale, en Monterrey, Nuevo León. En la actualidad se presenta con regularidad en los principales escenarios con gran éxito: Teatro Colón de Buenos Aires, London Royal Opera House, Teatro Alla Scala di Milano, Metropolitan Opera New York, interpretando 19 papeles diferentes y más de 220 representaciones, Teatro Real de Madrid, Opéra National de Paris, San Francisco Opera, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, entre otros.

Además de su carrera operística, también es un consumado cantante de concierto, con un amplio repertorio que abarca desde canciones clásicas italianas, lieder románticos alemanes y melodías de compositores franceses, mexicanos y españoles de los siglos XIX y XX.

Recibió el Premio Lauri Volpi al mejor cantante de ópera en 1993, y en 1995 los críticos italianos lo condecoraron unánimemente con el Premio Gino Tani de las artes. En 2000, Opera Now nombró a Ramón Vargas “Artista del año”. Desde 1999, la revista austriaca Festspiele le premió entre los mejores tenores del mundo. En 2001, recibió el premio ECHO Klassik – Singer of the Year Award de la German Phono Academy. En 2005 recibió el premio Puccini. En Guadalajara, Jalisco, recibió el Premio Moncayo Award en 2015. En Martina Franca, Italia, recibió el Premio Rodolfo Celletti Award en 2017, y poco después el Opera News Award en Nueva York en 2018. En 2020 viajó de nuevo a México, donde recibió la Medalla Alfonso Ortiz Tirado en Sonora.

En 2023 Ramón Vargas regresó para celebrar cuatro décadas de carrera con la gala Ramón Vargas. 40 aniversario, en el Palacio de Bellas Artes.

Ángel Rodríguez, de origen cubano y radicado en México, comenzó estudios musicales a los cinco años. Complementa su formación profesional con los maestros Gonzalo Gutiérrez (piano), Gonzalo Romeu (dirección de orquesta), Enrique Jaso y Kamal Khan (repertorio vocal). Durante más de seis lustros ha sido pianista de notables figuras: Anna Netrebko, Javier Camarena, Rolando Villazón, Pretty Yende, Yusif Eyvazov, Ramón Vargas, Nadine Sierra, Joseph Calleja, Verónica Villarroel, Ailyn Pérez, Alfredo Daza, Kate Lindsey, Arturo Chacón, María Katzarava, José Bross, entre otros, en recintos de Europa, Asia y América. Además, ha sido pianista de la Ópera de Cuba y de la Ópera de Bellas Artes en México colaborando en más de 200 títulos del repertorio lírico. Es creador de Vocal Coach México.

Fundación INBA, AC (FINBA) es una asociación civil sin fines de lucro que se constituyó el 27 de octubre de 2010 para fortalecer al Inbal y reforzar la vida académica de las escuelas del Instituto. FINBA opera a través de tres programas, a partir de los cuales busca brindar más y mejores oportunidades de intercambio académico nacional e internacional a los alumnos y docentes del Instituto; impulsar los proyectos académicos y profesionales de la comunidad, y promover la adopción de un modelo de desarrollo sostenible en los distintos ámbitos de la operación del Instituto, los procesos de formación artística y la práctica profesional.

La presentación se llevará a cabo el próximo jueves 4 de julio, a las 20:00 h, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez s/n, Centro Histórico. Los boletos ya están a la venta en taquilla y en Ticketmaster.

