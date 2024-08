La Artista Plástica María Lagunes Recibirá La Medalla De Oro Bellas Artes Por Su Imprescindible Trayectoria

La maestra María Lagunes, una de las artistas mexicanas más destacadas por su fundamental aporte en los campos de la escultura, la pintura y el dibujo recibirá del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la Medalla de Oro Bellas Artes en Artes visuales de manos de la directora del Inbal, Lucina Jiménez López, el lunes 12 de agosto a las 12:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Ha realizado una importante contribución a la escultura, el dibujo y la pintura que han sido los soportes de una obra imprescindible para las artes nacionales. En 1958 ingresó a la Escuela Superior de Artes Aplicadas de La Ciudadela, del Inbal, donde definió su camino gracias a profesores como Arturo García Bustos, Francisco Dosamantes, Guillermo Silva, Tomás Chávez Morado y Francisco Zúñiga.

En 1966, en París, estudió y trabajó con el artista André Bloc y con el escultor ruso Ossip Zadkine. Su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas y privadas, mexicanas y extranjeras. Ha expuesto individual y colectivamente en galerías y museos de países como Francia, México, Italia, España, Estados Unidos y China.

Artista de origen veracruzano, con una amplia trayectoria reconocida internacionalmente, se destaca por su estilo único que combina elementos abstractos y figurativos con los que explora temas universales a partir de materiales como el bronce, la piedra y la madera.

Con amplia trayectoria que abarca casi seis décadas de infatigable actividad, María Lagunes fue reconocida en julio de 2022 con un homenaje en el Museo de Arte Moderno, en el marco del centenario de su nacimiento. En el Jardín Escultórico de este recinto se mostraron las piezas Ciudad luminosa (2010) y Cabeza de León Felipe (1969), que forman parte del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Mientras que el 3 de junio de 2023, la Secretaría de Cultura federal presentó la exposición María Lagunes: Forma + espacio + tiempo en el Centro Cultural Los Pinos, como un homenaje a la vida, el talento y la imaginación de la artista plástica, donde se expusieron más de 60 obras, entre esculturas, maquetas, modelos y dibujos.

Nacida en 1922 en la Hacienda de Angostillo, Veracruz, tuvo como primera vocación la música, pero al trasladarse en 1958 a la Ciudad de México, ingresó al Centro Superior de Artes Aplicadas de La Ciudadela y a la Academia de San Carlos, donde nació su pasión por las artes visuales.

Discípula de maestros como Arturo García Bustos, quien la introdujo en la xilografía; Francisco Dosamantes, en la litografía; Guillermo Silva, en la técnica del aguafuerte; Tomás Chávez Morado y Francisco Zúñiga, en la escultura; y Juan Soriano y Antonio Rodríguez Luna, en la cerámica experimental, María Lagunes adquirió una sólida formación que combinó con un talento natural para el desarrollo de su actividad artística.

Como parte de su formación, aprendió técnicas japonesas de grabado y estudió en París con el arquitecto y escultor André Bloc, con quien trabajó en la integración de la arquitectura con la escultura y el urbanismo.

Su trabajo escultórico, de pequeño, mediano y gran formato se caracteriza por sus volúmenes abstractos y geométricos, ensamblados en composiciones de corte arquitectónico. Figuras biomórficas, monolitos o ciudades-personaje, entre otras creaciones, forman parte de una vasta producción realizada en materiales como bronce, concreto, acero cromado, mármol, madera, granito, ónix, acrílico y textil.

Asimismo, ha ejercido la docencia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue profesora de dibujo y formas escultóricas, desde finales de los sesenta hasta 2004.

Gran cantidad de exposiciones individuales y colectivas en galerías y museos de México, Francia, Italia, España, Estados Unidos y China, forman parte de su trayectoria, reconocida con premios tanto en México, como en Francia, Italia y Bélgica. Su obra se encuentra en diversas colecciones públicas y privadas de México y del extranjero.

Es autora de grandes proyectos escultóricos como Monumento a Rosario Castellanos (1976), hecho en concreto, mármol y bronce, erigido en el Bosque de Chapultepec; Señal (1984), pieza monumental ubicada en el edificio Torre Lomas, en avenida de Las Palmas, galardonada con el primer premio en el Concurso de Escultura Urbana; y Movimientos cíclicos (2001), conjunto ubicado en el Jardín Inglés de la ciudad de Caserta, Italia, considerado un homenaje a Stonehenge, monumento megalítico de Gran Bretaña.

