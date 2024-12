Kodokushi. La Muerte En Aislamiento, Reflexión Sobre Las Consecuencias De Vivir En SOciedades Desconectadas

Kodokushi. La muerte en aislamiento es una obra de teatro documental presentada por las y los estudiantes de último semestre de la Licenciatura en Actuación en Casazul (generación 2022-2024), que aborda el fenómeno de las muertes en aislamiento, cada vez más frecuentes a nivel mundial y que ya se registran en nuestro país. Esta puesta en escena visibiliza una problemática social urgente.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y Espectro escénico, presentan Kodokushi. La muerte en aislamiento, escrita por Enrique Olmos de Ita, bajo la dirección de Cecilia Ramírez Romo. Esta obra ofrecerá funciones del 2 al 10 de diciembre, lunes y martes a las 20 h, en la Sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Entrada libre.

Tras encontrar a su abuela fallecida en soledad, Katia explora el Kodokushi, la muerte en aislamiento que afecta a miles de ancianos olvidados. Junto a sus amigos, limpia las casas de quienes murieron en el olvido, enfrentando sus historias y reflexionando sobre un mundo cada vez más desconectado.

Este proyecto comenzó con un laboratorio de teatro documental, en el que las y los participantes investigaron profundamente el tema, utilizando recursos como las artes marciales, el uso de objetos, los viewpoints (técnica de entrenamiento actoral que se basa en la dualidad de la conciencia escénica) y el trabajo con documentales.

Durante este laboratorio de creación, las y los estudiantes exploraron y experimentaron utilizando diversas técnicas, como taekwondo, shaolin, Suzuki, viewpoints y el uso de objetos significativos en escena. Estos recursos enriquecieron la puesta en escena, aportando una dimensión física y visual que potencia el mensaje de la obra.

Al respecto, la directora de escena, Cecilia Ramírez Romo comentó “Kodokushi, la muerte en aislamiento no solo busca sensibilizar al público sobre las consecuencias de la desconexión y el abandono social, sino también inspirar un sentido de responsabilidad hacia los vínculos humanos y el cuidado de quienes están en riesgo de ser olvidados.

“La intención de este montaje es visibilizar un fenómeno social crítico que resulta de decisiones y estructuras actuales. La finalidad es generar conciencia sobre el impacto de estas decisiones en la vida en comunidad y en el bienestar individual, promoviendo una reflexión sobre las consecuencias de vivir en sociedades cada vez más desconectadas y solitarias”, finalizó.

El elenco de Kodokushi, la muerte en aislamiento está integrado por Regina Yaeggy, Zury Campos, Raúl Moreno Arantxa Mares, Ricardo Morales, Fernanda Jáuregui, Victoria Ichao, Ana Cabrera, Andrea Montero, Brayan Blanco, Javier Anaya y Montse Benítez.

El diseño de escenografía es de Dianhe Marín Hernández, el diseño de vestuario es de Valeria Paulino, el diseño de iluminación es Mano Allan, el diseño de movimiento estuvo a cargo de Cecilia Ramírez Romo y Nicté del Carmen, la asesoría en Suzuki, viewpoints y shao-lin fue de Nicté del Carmen, el diseño sonoro es de Antonio Peña y Gérard Bulás, mientras que la asesoría en Tae Kwon Do y nociones de oriente de Akira Ishikawa.

