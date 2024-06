Juego Y Teatro Se Unen En El Espectáculo De Marionetas La Decisión De Ápar, En El Museo De Arte Moderno

Enter Your Email to Unlock This Article



Con un espectáculo multidisciplinario, donde se mezclan actores, marionetas, objetos, maquetas y video, el Museo de Arte Moderno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presenta la obra La decisión de Ápar, con Perro teatro. Delirio teatro, el domingo 23 de junio a las 13:00 h, dirigido al público en general, con entrada gratuita.

Como si se tratara de una casa de muñecas, el pequeño espacio se transforma en un gran espacio para narrar la historia de una niña a quien las circunstancias de su entorno la orillan a tomar una difícil decisión. Por un lado, está la familia, la cual ha hecho de su trabajo artesanal de fabricación de sombreros una tradición que se ha transmitido de generación en generación. Pero Ápar está descubriendo sus gustos y sus sueños.

Así, los padres de Ápar descubren, a lo largo de la obra, la importancia de estar junto a su hija para guiarla, acompañarla, enseñarle y brindarle su apoyo para que pueda manejar las situaciones que se le presentan día con día y no obligarla a pensar como ellos.

La obra está a cargo de Perro teatro. Delirio teatro, quienes consideran que entre el juego y el teatro existe una relación muy estrecha, porque en los dos está la posibilidad de crear el mundo que deseamos con toda libertad y para ello necesitamos del otro.

“Cada vez que hacemos un trabajo pensando en los niños y las niñas decidimos que el primer propósito del teatro es divertir, abrir puertas a la fantasía y a la imaginación, porque en ellas se recrea nuestro mundo y donde nuevas posibilidades son pensadas para mejorar nuestra vida”.

Para la agrupación, un espectáculo infantil no debe menospreciar la inteligencia de niñas y niños, es una labor de cuidado extremo en donde se unen la esencia del teatro con la esencia del juego. “Esta actividad representa también la transmisión de valores, como aprender a convivir con los demás y aprender las reglas del juego. El psicólogo Jean Piaget decía que de este modo aprendemos las reglas de la sociedad, como la tolerancia, y reconocemos la existencia del otro”.

La compañía señala que las niñas y los niños como buenos actores creen en lo que juegan, y sufren, gozan, se angustian, odian y aprenden a conocer sus sentimientos e incluso a explorar sus posibilidades en la vida.

Para el MAM, realizar este tipo de actividades es poder activar y habitar el espacio del museo desde otras propuestas artísticas, como lo es el teatro de marionetas, sumándose a la misión de acercar el arte y el patrimonio cultural a todas las personas y en específico a las infancias.

El Museo de Arte Moderno se ubica en avenida Paseo de la Reforma y Gandhi, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, abierto de martes a domingo de 10:15 a 17:45 h.

